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    El País Información Policiales

    Investigan homicidio de un hombre de 30 años en el barrio Peñarol: tenía varias heridas de arma de fuego

    Efectivos del PADO trasladaron a la víctima hasta un centro asistencial, donde personal médico constató su fallecimiento. El Departamento de Homicidios lidera las averiguaciones.

    El País
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    15/11/2026, 17:59
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    Efectivo de la Policía Científica.
    Efectivo de la Policía Científica.
    Foto: Leonardo Mainé/El País.

    La Jefatura de Policía de Montevideo confirmó que investiga el homicidio de un hombre de 30 años ocurrido en el barrio Peñarol en la tarde de este domingo 15 de noviembre de 2026.

    La víctima fue herida de arma de fuego alrededor de las 12:30 horas en la zona de Pasaje Vecinal B y Pasaje 2, lo que pertenece a la jurisdicción de Seccional 8ª, según el comunicado policial. Se encontraron en el lugar de los hechos siete vainas de calibre 9 milímetros.

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    Llegaron a la escena efectivos policiales y personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), y se encontraron con el hombre semiconsciente y con varias heridas de arma de fuego. Los funcionarios del PADO trasladaron a la víctima en un móvil hasta un centro asistencial. Sin embargo, a las 12:50 horas, el personal médico terminó constatando el fallecimiento del hombre por causa de las lesiones sufridas.

    Según el informe de la Policía, la víctima tenía cinco antecedentes penales, siendo el último por rapiña.

    PADO (programa de alta dedicación). Foto: archivo El País.
    Efectivo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).
    Foto: Fernando Ponzetto/El País.

    En el lugar donde fue localizado el hombre se desempeñaron efectivos del Departamento de Homicidios, personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica.

    Se puso al tanto del asunto a la Fiscalía de Flagrancia de 6º Turno, que decidió que las actuaciones se derivaran al Departamento de Homicidios y que el cuerpo fuera trasladado al médico forense para la autopsia correspondiente.

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