Una mujer de 57 años falleció en un siniestro de triple colisión ocurrido en la ruta Interbalnearia

La Policía Caminera confirmó el fallecimiento de una mujer de 57 años en un siniestro fatal ocurrido este domingo 15 de noviembre de 2026, a las 9:03 horas, en el kilómetro 43.600 de la ruta Interbalnearia, a la altura de Atlántida. Otras cuatro personas resultaron con lesiones de distinta gravedad.

El accidente de triple colisión ocurrió cuando dos automovilistas que circulaban desde el sentido oeste hacia el este chocaron "por causas a determinar" cuando un vehículo impactó al otro en la parte trasera. El auto que recibió la colisión perdió el dominio y cruzó el cantero central, invadiendo la senda en sentido contrario. El vehículo terminó colisionando contra un tercer vehículo que circulaba por su senda.

La mujer que terminó falleciendo a causa del siniestro manejaba el auto que recibió el choque en su parte trasera. Pudo ser trasladada al Centro de Asistencia de la Agrupación Médica de Pando (Caamepa) con un politrauma grave, pero allí se terminó constatando su fallecimiento. La víctima fatal iba acompañada por una joven de 23 años que resultó con un politrauma leve por el choque sufrido y recibió el alta en el lugar.

En tanto, según el parte oficial de Caminera, el vehículo que impactó al de la conductora fallecida era conducido por una mujer de 77 años, cuyo examen de espirometría resultó en cero. La mujer fue diagnosticada con politrauma leve y también fue dada de alta.

Por último, el tercer vehículo, que se trataba de una camioneta que se desplazaba en sentido de este a oeste, era conducida por un hombre de 74 años, a quien se le diagnosticó un politrauma moderado con trauma de tórax cerrado leve, y fue trasladado a un centro de atención de la Asociación Española para ser tratado. Por su parte, su acompañante era una mujer de 70 años que sufrió un politrauma leve.