Policía incautó un arma de fuego en Montevideo a dos adolescentes que habrían intentado rapiñar a dos jóvenes

La Jefatura de Policía de Montevideo confirmó la detención de dos adolescentes que portaban un arma de fuego en el barrio montevideano de La Unión durante la noche de este sábado 14 de noviembre de 2026. Según la información difundida por las autoridades, se sospecha que los detenidos venían de intentar rapiñar a dos jóvenes. El revólver terminó siendo incautado.

El comunicado policial afirma que, cerca de las 20:00 horas del sábado, se realizó un despliegue operativo en la zona de Av. 8 de Octubre y General José Villagrán, y efectivos del Grupo de Reserva Táctica realizaron la detención de los dos adolescentes de 14 y 15 años.

Previamente, los oficiales habían sido alertados sobre un intento de rapiña a dos jóvenes en la misma zona. A través de amenazas con un arma de fuego, les habían exigido a dos adolescentes que les entregaran sus bicicletas en las inmediaciones de la calle 20 de Febrero, cerca de un centro de enseñanza.

Al tomar nota de las descripciones aportadas en la alerta, la Policía logró ubicar a los dos sospechosos. En ese momento se les realizó un registro y se les incautó un arma de fuego que no tenía numeración de registro, informó la Policía.

Se le comunicó el caso a la Fiscalía de Adolescentes de 3er Turno, que posteriormente dispuso el emplazamiento de ambos adolescentes, entre otras diligencias.

Tres personas detenidas por hurto este domingo 15 de noviembre

Cerca de esa zona, entre los barrios de La Blanqueada y La Unión, fueron detenidas este domingo 15 de noviembre dos hombres y una mujer que habían hurtado objetos del interior de un auto estacionado frente a la emergencia del Hospital Evangélico, en la intersección de las calles Dr. Augusto Turenne y Mateo Vidal.

Las tres personas fueron observadas a través de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. Se las vio causar daños en el vidrio de la puerta trasera izquierda del vehículo e ingresar al mismo. Se llevaron dos bicicletas y otros objetos de su interior.

Según la Policía, al detener a los tres individuos, se incautaron las dos bicicletas y se recuperó el resto de los objetos. La víctima del robo los reconoció como sus pertenencias.

Dos bicicletas incautadas a tres personas que intentaron hurtarlas del interior de un auto. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

Los detenidos son dos hombres de 37 y 42 años y una mujer de 30 años. El hombre de 42 años tiene 21 antecedentes penales. Por su parte, el hombre de 37 años registra ocho antecedentes penales, detalló la Policía.

"Enterada Fiscalía Penal de 5º Turno, dispuso la conducción a la brevedad de los autores", concluye el comunicado de Jefatura.