Temas del día:
    Montevideo, T 24° H 58%
    AirEuropa
    Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
    SUSCRIBIRME AHORA

    ¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
    Suscribite al 50% OFF
    El País Información Policiales

    Accidente en un camión recolector de basura: un hombre que dormía en un contenedor está grave

    La víctima fue rescatada por Bomberos en estado inconsciente y derivada al hospital local. Los trabajadores escucharon quejidos al accionar el sistema de compactación, por lo que detuvieron la máquina.

    El País
    El País
    13/11/2026, 14:54
    Compartir esta noticia
    Agregar EL PAÍS como medio preferido en Google
    Agregar El País en
    Recolección de basura en Cerro Largo.
    Recolección de basura en Cerro Largo.
    Foto: Jefatura de Policía de Cerro Largo

    Un accidente se generó dentro de un camión recolector de basura en Melo, Cerro Largo, cuando los trabajadores levantaron un contenedor en el que había un hombre durmiendo.

    Según información de la Jefatura de Policía de ese departamento, el suceso ocurrió este jueves pasadas las 23:00. A esa hora personal de la seccional primera concurrió a la intersección de Villanueva Saravia Pinto y Bulevar Mata tras un llamado al 9.1.1 en el que se mencionó "una persona lesionada en un camión recolector de residuos de la Intendencia".

    "Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al conductor del vehículo, un hombre de 51 años, quien manifestó que mientras realizaba tareas de recolección junto a un acompañante de 60 años procedieron a vaciar una volqueta en la tolva del camión. Al accionar el sistema de compactación escucharon quejidos desde el interior, deteniendo de inmediato la maquinaria y constatando la presencia de un hombre dentro del compartimento", explica el parte policial.

    Jóvenes se tiraron por una ventana para escapar de la Policía: cayeron 15 metros y uno de ellos está grave

    Los policías preservaron la escena y solicitaron apoyo de Bomberos y una emergencia médica. Los bomberos lograron sacar a la víctima del camión.

    El hombre tiene 31 años y estaba inconsciente cuando lo rescataron: "Ante la gravedad del cuadro y la urgencia del caso, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) efectuó su rápido traslado hacia el hospital local, donde fue diagnosticado como 'politraumatizado grave'".

    Policía Científica hizo un relevamiento y además se le practicó una espirometría al conductor, que dio resultado negativo, es decir que no tenía alcohol en sangre. La Fiscalía de primer turno ya tomó algunas disposiciones en la investigación.

    Relacionadas

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Temas relacionados
    MeloDepartamento de Cerro LargoIntendencia de Cerro Largo
    Te puede interesar