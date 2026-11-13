Accidente en un camión recolector de basura: un hombre que dormía en un contenedor está grave
La víctima fue rescatada por Bomberos en estado inconsciente y derivada al hospital local. Los trabajadores escucharon quejidos al accionar el sistema de compactación, por lo que detuvieron la máquina.
Un accidente se generó dentro de un camión recolector de basura en Melo, Cerro Largo, cuando los trabajadores levantaron un contenedor en el que había un hombre durmiendo.
Según información de la Jefatura de Policía de ese departamento, el suceso ocurrió este jueves pasadas las 23:00. A esa hora personal de la seccional primera concurrió a la intersección de Villanueva Saravia Pinto y Bulevar Mata tras un llamado al 9.1.1 en el que se mencionó "una persona lesionada en un camión recolector de residuos de la Intendencia".
"Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al conductor del vehículo, un hombre de 51 años, quien manifestó que mientras realizaba tareas de recolección junto a un acompañante de 60 años procedieron a vaciar una volqueta en la tolva del camión. Al accionar el sistema de compactación escucharon quejidos desde el interior, deteniendo de inmediato la maquinaria y constatando la presencia de un hombre dentro del compartimento", explica el parte policial.
Los policías preservaron la escena y solicitaron apoyo de Bomberos y una emergencia médica. Los bomberos lograron sacar a la víctima del camión.
El hombre tiene 31 años y estaba inconsciente cuando lo rescataron: "Ante la gravedad del cuadro y la urgencia del caso, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) efectuó su rápido traslado hacia el hospital local, donde fue diagnosticado como 'politraumatizado grave'".
Policía Científica hizo un relevamiento y además se le practicó una espirometría al conductor, que dio resultado negativo, es decir que no tenía alcohol en sangre. La Fiscalía de primer turno ya tomó algunas disposiciones en la investigación.
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