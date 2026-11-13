Jóvenes se tiraron por una ventana para escapar de la Policía: cayeron 15 metros y uno de ellos está grave

Un hombre de 25 años que estaba requerido por la Policía de Canelones está grave luego de tirarse por la ventana de un hotel del Centro de Montevideo mientras intentaba escapar de la Policía, según informó Jefatura.

El allanamiento al hotel, que está ubicado sobre la Avenida Uruguay, se hizo este jueves 12 de noviembre luego de que Interpol informara que en el mismo se alojaba un hombre requerido por la dirección de Investigaciones de Canelones. Cuando llegaron al lugar los efectivos encontraron al joven requerido junto a otro de 27 años en una de las habitaciones del establecimiento.

Ambos se arrojaron de la ventana de la habitación, que está ubicada a unos 15 metros de altura, para escapar de la Policía. El requerido fue trasladado al Hospital Maciel, donde le diagnosticaron un politraumatismo grave, mientras que el otro joven también fue trasladado para su evaluación médica.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 4° Turno, que dispuso el cese detención del hombre de 27 años. Por otra parte, el requerido de 25 sigue detenido a disposición de la Justicia.

Patrullero de la Policía Nacional, con sus luces de emergencia encendidas. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Investigan homicidio a pocos metros de un centro CAIF

Un joven de 25 años fue asesinado de un disparo el pasado jueves por la madrugada entre las calles Camino Máximo Santos y Charcot, en el barrio Lavalleja , según informó en su momento Telemundo (Canal 12) y confirmó El País al acceder al comunicado policial.

El crimen ocurrió cerca de la una de la madrugada. La Policía llegó al lugar luego de que se recibiera una alerta del sistema ShotSpotter por un disparo de arma de fuego. Allí encontraron a la víctima tendida en la vía pública con una herida en la cabeza, por lo que la trasladaron a un centro de salud.

El personal médico constató su fallecimiento a la hora 01:44. La Fiscalía de Homicidios de 1°. Turno investiga el caso.

A pocos metros del lugar del crimen se encuentran el Liceo N° 60 Victor Cayota y el CAIF Centro Montrel.