Fin de semana del papa sin homicidios: gobierno lo atribuye al operativo y a una baja de asesinatos desde setiembre

El fin de semana en el que el papa León XIV estuvo en Uruguay cerró sin homicidios ni siniestros de tránsito registrados por la Policía Caminera.

En el Ministerio del Interior sostienen que esto se explica, en parte, por el éxito del operativo desplegado para la llegada del sumo pontífice. Pero también por una baja en los homicidios que se viene registrando —sostienen— desde septiembre.

La seguridad del papa fue garantizada por 5.000 policías, entre ellos cadetes de la Escuela Nacional. El operativo implicó el traslado de agentes del interior a Montevideo y viceversa para reforzar la custodia en los lugares que el pontífice iba a recorrer.

Por ejemplo, en la Plaza Asamblea de Florida, donde el papa ofreció una misa este domingo, hubo efectivos de las jefaturas de Montevideo, Florida, Flores, Durazno, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres.

En la cartera destacan, además, que la disponibilidad de agentes durante el fin de semana fue casi completa, un nivel que se alcanza excepcionalmente.

Para eso fue fundamental la suspensión del otorgamiento de licencias anuales y extraordinarias entre el 1° y el 30 de noviembre, debido a la visita del papa y a la disputa de la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario, prevista para el 28 de noviembre.

Además, las licencias por enfermedad en la Policía fueron ínfimas durante el fin de semana. “No hubo ningún área desprovista”, destacó una fuente policial.

La custodia personal del papa estuvo a cargo de la Guardia Suiza, que trabajó en coordinación con agentes de seguridad de Presidencia. Efectivos de la Policía de Tránsito y de la Dirección Nacional de Policía Caminera acompañaron y escoltaron a León XIV y a su comitiva.

El operativo fue supervisado desde el Centro de Gestión Integral de Tecnología, que permitió monitorear en tiempo real los movimientos del personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Entre los dispositivos utilizados hubo drones autónomos, controles biométricos y equipos de comunicación y seguimiento de aeronaves.

Una de las principales novedades fue la utilización, por primera vez, de un dron de ala fija y un robot cuadrúpedo, incorporado recientemente por la Policía Nacional. Este último dispositivo permitió realizar inspecciones de seguridad en espacios cerrados y abiertos, y transmitir imágenes en directo al Centro de Gestión Integral de Tecnología para que las autoridades pudieran supervisar los procedimientos. Además, el robot trabajó de forma coordinada con los perros de la unidad K9, con el objetivo de reforzar las tareas de inspección y detección de posibles amenazas.

El dispositivo policial también contó con el apoyo de 1.700 militares.

En Casavalle, donde la tasa de homicidios cuadruplica la media nacional, la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y efectivos de inteligencia se desplegaron una semana antes de la llegada del papa.

El sábado, día de la visita del pontífice, el operativo estuvo supervisado por el ministro del Interior, Carlos Negro. Además de los estrictos controles para acceder a la zona más cercana al papa, delimitada por un vallado, hubo agentes de la Guardia Republicana en varios puntos del barrio.

También se pudo ver a francotiradores del Ejército en la azotea de la policlínica.

Fuentes policiales destacaron, asimismo, el aporte de drones de las Fuerzas Armadas, que ampliaron la cobertura que habitualmente tiene la Policía en esa zona.

Más allá del operativo por la visita del papa, en el Ministerio del Interior atribuyen la ausencia de homicidios a una tendencia a la baja que se viene registrando desde setiembre.

Antes de este fin de semana sin homicidios, entre el miércoles 21 y el jueves 29 de octubre, inclusive, tampoco se registraron asesinatos en Montevideo. Según supo El País, octubre cerró con una baja de más del 28% en los homicidios en todo el país respecto al mismo mes del año pasado. En tanto, setiembre terminó con una caída interanual del 39,5%.

Las últimas cifras publicadas oficialmente mostraron un aumento del 20,7% en los homicidios durante el trimestre julio-setiembre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

Pese a ese incremento, el ministro Negro ha defendido los operativos Atenea, Argos y Dominio, que consisten en despliegues policiales focalizados en zonas con alta concentración de homicidios, personas heridas de arma de fuego y balaceras.