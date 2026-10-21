Montevideo concentró todo el aumento de homicidios tras tres semestres de 2026: hubo un 24,5% más que en 2025

El aumento de los homicidios registrado en Uruguay durante los primeros nueve meses de 2026 se concentró completamente en Montevideo. La capital pasó de 155 asesinatos entre enero y setiembre de 2025 a 193 en el mismo período de este año, lo que representa un incremento del 24,5%. Mientras tanto, en el resto del país la cantidad de víctimas se mantuvo estable, incluso disminuyendo de 120 a 119.

Los datos publicados por el Ministerio del Interior, elaborados por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), permiten identificar dónde se produjo el incremento de la violencia letal que registró el país durante este año.

Se contabilizaron 312 homicidios entre enero y setiembre de 2026 en todo el país, frente a 275 en el mismo período del año anterior. Esto representa un aumento del 13,5%. Pero la desagregación por departamento muestra que Montevideo tuvo 38 homicidios más, mientras que en el resto del país hubo uno menos. Es decir, que el crecimiento registrado en la capital explica todo el incremento nacional.

La concentración de los asesinatos en Montevideo también aumentó respecto al año anterior. Mientras que entre enero y setiembre de 2025 la capital había representado el 56,4% de los homicidios del país, durante los primeros nueve meses de 2026 esa proporción subió al 61,9%.

El tercer trimestre registró la mayor cantidad de asesinatos

El incremento de los homicidios se produjo en un año en el que cada trimestre registró más víctimas que el anterior. Entre enero y marzo hubo 97 asesinatos, entre abril y junio fueron 104, y entre julio y setiembre la cifra llegó a 111 (19 más que el mismo período del año anterior).

Aunque se trató del trimestre con más asesinatos, el último mes contabilizado (setiembre) presentó una reducción respecto a los dos anteriores. En julio se registraron 43 homicidios, en agosto tuvo 41 y setiembre cerró con 27.

La evolución de las personas heridas por armas de fuego también refleja un incremento de la violencia. Según el informe de AECA, entre enero y setiembre de 2026 hubo 960 personas heridas por disparos, frente a 846 durante el mismo período de 2025.

El visualizador de datos de la cartera también arroja que el 73,4% de los homicidios cometidos durante los primeros nueve meses del año involucró armas de fuego, la mayor cantidad de la serie histórica que comenzó a contabilizar a partir de 2013.

Respecto a las circunstancias de los asesinatos, el 53,8% fue clasificado como producto de "ajustes de cuentas o conflictos entre criminales", mientras que el 8,3% correspondió a "altercados espontáneos o conflictos diversos". En otro 16% de los casos, las circunstancias todavía figuran como desconocidas o sin determinar.

Además Dirigentes de oposición al cruce tras datos La difusión de las cifras de delitos generó críticas de dirigentes de la oposición, que cuestionaron la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, y reclamaron cambios en la estrategia de seguridad. El senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que "el que debería caerse de la silla es el ministro" y afirmó que Uruguay se convirtió en "una zona de guerra narco a cielo abierto". Por su parte, Pablo Mieres señaló que Montevideo registra la tasa de homicidios más alta desde 2013 y criticó la falta de reacción del Ejecutivo. "Perdieron un año en planificar y sigue el fracaso", expresó. El exministro Nicolás Martinelli también cuestionó los resultados y sostuvo que el gobierno está "repitiendo errores de administraciones anteriores". Por su parte, el senador nacionalista Javier García responsabilizó al presidente Yamandú Orsi por mantener a Negro en el cargo. Pedro Bordaberry volvió a cuestionar la demora en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad. "Este mal resultado es como un partido de fútbol. Si jugás mal, tenés más oportunidades de que te vaya mal", afirmó. El senador colorado atribuyó los resultados al retorno de estrategias de seguridad de anteriores gobiernos frenteamplistas y reclamó "ejercer la autoridad". Desde el oficialismo, el senador Daniel Caggiani valoró la disminución de las rapiñas, hurtos y abigeatos, aunque reconoció que el incremento de los homicidios es preocupante. Planteó la necesidad de incorporar "tecnología, reforzar el patrullaje y avanzar en la reinserción de personas privadas de libertad". El senador frenteamplista Gustavo González defendió la gestión del Ministerio del Interior y destacó los operativos contra el narcotráfico. Según su interpretación, estas acciones provocaron disputas territoriales entre organizaciones criminales, lo que contribuyó a incrementar la violencia.

Rapiñas y hurtos también aumentaron en Montevideo, pero disminuyeron respecto a 2025

El incremento de los homicidios no fue el único indicador que mostró un comportamiento diferente en Montevideo respecto al resto del país. Los gráficos del Observatorio del Ministerio del Interior muestran que en la capital también aumentaron las rapiñas y los hurtos durante los primeros nueve meses de 2026, aunque que a nivel nacional ambos delitos disminuyeron.

Según el último informe de AECA, entre enero y setiembre las rapiñas pasaron de 11.816 denuncias en 2025 a 11.409 en 2026, una reducción del 3,4%. Por su parte, los hurtos disminuyeron de 77.750 a 77.505, lo que representa una caída de apenas 0,3%.

Sin embargo, la desagregación por territorio muestra que estas reducciones nacionales no se reprodujeron en Montevideo. Mientras las denuncias de los dos delitos aumentaron en la capital hubo una disminución en el resto del territorio.

Por otra parte, los datos de violencia doméstica muestran una disminución tanto en Montevideo como en el resto del país. A nivel nacional, se contabilizaron 31.187 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados entre enero y setiembre de 2026, frente a 31.871 durante el mismo período de 2025.

Los vehículos hurtados disminuyeron un 7%, mientras que las estafas y los fraudes informáticos aumentaron un 3%, hasta alcanzar las 20.610 denuncias.