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El País Información Policiales

Joven de 18 años fue asesinado a disparos en Punta de Rieles: es el segundo homicidio en la zona en pocos días

La víctima fue trasladada a un centro de salud, pero no sobrevivió. El martes un hombre de 30 años había sido asesinado en Acuario y pasaje del Zodiaco.

El País
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05/11/2026, 14:18
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Leandro Gómez y Castigo.
Leandro Gómez y Castigo.
Foto: Google Maps.

Un joven de 18 años falleció durante la noche de este miércoles en el barrio Punta de Rieles, informó la Jefatura de Policía de Montevideo a través de un comunicado. El crimen tuvo lugar en el cruce entre las calles Castigo y Leandro Gómez.

De acuerdo a la información policial, un grupo de efectivos policiales fue derivado a la zona luego de recibir un reporte de una persona herida de arma de fuego en la vía pública.

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La víctima, un joven de 18 años, fue trasladado de un vehículo particular hacia la policlínica Malinas, donde los médicos constataron que tenía una herida en el tórax del lado izquierdo. El joven falleció en el centro asistencial.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de 4.° Turno y el Departamento de Homicidios.

Patrullero de la Policía Nacional, con sus luces de emergencia encendidas.
Patrullero de la Policía Nacional, con sus luces de emergencia encendidas.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Asesinaron de varios disparos a un hombre de 30 años en Punta de Rieles: había once casquillos en la escena

Se trata del segundo homicidio en Punta de Rieles en lo que va de la semana. El martes por la noche un hombre de 30 años fue asesinado, también a disparos, en Acuario y pasaje del Zodiaco.

El crimen ocurrió cerca de las 23:05 horas. Los efectivos fueron alertados por el 911 de que había persona herida en la zona; cuando llegaron, se encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin vida.

La Policía llamó a un móvil de emergencia, y los equipos médicos constataron el fallecimiento del hombre a las 00:15 horas. La Policía Científica, por su parte, realizó varias pericias en la escena y encontró once casquillos de bala y un cartucho.

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