Asesinaron de varios disparos a un hombre de 30 años en Punta de Rieles: había once casquillos en la escena

Un hombre de 30 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego durante la noche del martes, en el barrio Punta de Rieles (Montevideo), informó la Jefatura de Policía departamental.

Cerca de las 23:05 horas, los efectivos de la Seccional 25° fueron alertados vía 911 de una persona herida en las calles Acuario y pasaje del Zodiaco. Al llegar, encontraron a la víctima tendida en el suelo y aparentemente ya sin vida.

La Policía dio lugar a un móvil de emergencia, y los equipos médicos constataron el fallecimiento del hombre a las 00:15 horas. La Policía Científica, por su parte, realizó varias pericias en la escena y encontró once casquillos de bala y un cartucho.

Zona en Punta de Rieles donde fue asesinado un hombre de 30 años. Foto: Telenoche (Canal 4)

El esclarecimiento del caso y la identificación de los responsables quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía, en coordinación con la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, que ordenó una autopsia del cuerpo.

Procedimiento policial "confuso" en El Pinar

En la misma noche ocurrió una "situación confusa" durante un procedimiento policial en el barrio El Pinar (Canelones, Ciudad de la Costa), donde resultó herido un adolescente de 14 años y un efectivo.

Personal de la Seccional 27° realizaba un patrullaje preventivo en las inmediaciones de Ciudad de La Paz y Eduardo Pérez, e intentaron interceptar a los ocupantes de una moto que circulaban de forma irregular. Como no respondieron a la voz de alto, el móvil patrullero los siguió hasta una casa de la zona.

Ciudad de La Paz y Eduardo Pérez, en El Pinar. Foto: Google Maps

Según el comunicado de la Jefatura, un hombre salió de la vivienda donde pararon los ocupantes de la moto, junto a un perro de raza pitbull. En un momento, el perro del hombre atacó a uno de los efectivos, y en respuesta, el policía "extrajo su arma de reglamento para repeler la agresión, y se suscitaron detonaciones de arma de fuego, resultando lesionado el propio actuante".

En medio de esa situación, y por razones que se intentan esclarecer, un adolescente de 14 años resultó herido de bala en el abdomen y en un brazo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Pereira Rossell y debió atravesar una cirugía.

Por su parte, el policía también fue internado en un centro asistencial con una mordedura del pitbull en su pierna derecha que requirió de 12 puntos de sutura. También presenta una herida de bala en su pierna izquierda con orificio de salida.

La Fiscalía letrada actuante ordenó que se relevaran todas las cámaras de seguridad de la zona, que se identificaran a testigos y que la Policía Científica realice peritajes balísticos para determinar lo ocurrido.