“Nos sacaron todo": pareja que recorre Sudamérica en auto fue robada en Paysandú y solicita ayuda

Una pareja de viajeros que comparte en redes sociales su travesía por toda Sudamérica denunció que un delincuente robó varias pertenencias del vehículo que dejaron estacionado en una calle de la ciudad de Paysandú.

Entre lágrimas por la desesperación, la colombiana Angélika León afirmó que la “felicidad” luego de pisar suelo uruguayo les “duró muy poquito”. Según relató en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 55 mil seguidores, todo ocurrió mientras visitaban un shopping de la zona.

“Nos sacaron todo. Las maletas más grandes, la computadora, el disco duro donde tenemos todo el material del viaje”, lamentó la influencer en un video, durante su primera parada en Uruguay.

En otra publicación añadió que les faltaron ocho maletas, perdiendo todos sus documentos,cédula de identidad, libreta de conducir y carnet de vacunas, -necesaria para ingresar a otros países- regalos para sus familias, ropa de cama, comida y hasta artículos de higiene. Además, el delincuente dañó el vidrio del vehículo.

La Jefatura de Policía de Paysandú confirmó a El País el crimen señalaron que la denuncia fue correctamente radicada. Además, el Área de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Letrada de 4° Turno, ya logró identificar a un sospechoso.

“¿Dónde vive este personaje?"

La mujer manifestó que lo que le generó "más rabia" de la situación es que, en todas sus visitas a ciudades grandes, nunca les había pasado algo de esta magnitud. "Y nos pasa acá en Paysandú. (...) pisando por primera vez Uruguay, con todos los ánimos que teníamos para conocer este país, que aún siguen en pie”, manifestó León.

Más tarde compartieron las imágenes que obtuvieron del hombre que les robó, y comentaron que ya estaban en contacto con la Policía de Paysandú para dar con él. “¿Saben dónde vive?”, preguntaron en historias de Instagram.

“No perdemos la fe con ayuda de ustedes,de las personas que han compartido este vídeo. Ha sido un amor de verdad impresionante, gracias por todo el cariño, gracias por compartir”, agradeció la viajera tras la viralización de su video.

Por su parte, el guatemalteco Kevin Esquibel apuntó a quienes realizan “comentarios fuera de lugar”, responsabilizándolos por dejar el auto desprotegido en la vía pública. “Nosotros estamos viajando en el auto ¿Cómo va a ser que vamos a bajar las 15 maletas? Algo ilógico (...) por favor échenos la mano, yo sé que más de una persona, en las 100.000 personas que viven en esta ciudad de Paysandú, saben dónde vive este personaje, saben dónde se ubica”, pidió.