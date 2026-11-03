Policía de particular abatió a un rapiñero de 13 años luego de que intentara robarle la moto en Malvín Norte

Un adolescente de 13 años fue abatido por un funcionario policial este martes en el barrio Malvín Norte, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País al acceder al comunicado policial.

De acuerdo a la información de Jefatura de Policía de Montevideo, el agente circulaba en su moto vestido de particular cuando fue interceptado por dos desconocidos en la intersección de las calles Isla de Gaspar y Menorca. El agente venía de cumplir un servicio 222.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Según su testimonio, uno de los individuos lo amenazó con un arma de fuego, mientras que el otro se apoderó de su vehículo. El efectivo se identificó como policía y disparó con su arma de reglamento: el adolescente de 13 años murió en el lugar, mientras que el otro atacante, un hombre de 20 años, huyó del lugar y fue encontrado en Rambla Euskalerria y la Calle 1.

El hombre permanece internado con una herida de arma de fuego. Policía Científica y el Departamento de Homicidios trabajó en la escena.

Según la información policial, el adolescente tenía "anotaciones como menor infractor".

Persecución policial en ruta 102: detuvieron a dos personas tras operativo con un helicóptero de apoyo

Una persecución policial tuvo lugar por la tarde del pasado lunes en la ruta 102, en el departamento del Montevideo. El procedimiento fue realizado por varias dependencias de la fuerza y resultó con la detención de dos personas .

Según informó el Ministerio del Interior, efectivos del equipo de Aguila 3 perteneciente a la Dirección Nacional de Aviación Policial se encontraba patrullando la zona cuando posteriormente constatan la presencia de una moto marca Yumbo de color negro que había sido robada hace poco tiempo. El vehículo se trasladaba por Coronel Raíz hacia la ruta Perimetral.

Momentos mas tarde, ingresaron a pie a un descampado, donde efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) detiene a los dos involucrados. Uno de ellos, de 19 años, no tiene antecedentes. El otro detenido tiene 20 años de edad y cuenta con antecedentes por receptación y violación de domicilio. Además, también se incautaron las dos motos involucradas en la persecución.