Detuvieron a Agustín Cuello en La Chancha: estaba fugado del Inisa hace más de dos semanas

El Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos detuvo este viernes a Agustín Cuello, el joven de 20 años implicado en dos asesinatos que en la madrugada del pasado martes 6 se fugó del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.

Según comunicó más tarde esa cartera, sin identificar al detenido, la operación implicó un “exhaustivo trabajo de inteligencia e investigación” para lograr localizarlo, y llevó a realizar cinco allanamientos en el barrio La Chancha (Montevideo) con el trabajo de 30 efectivos policiales y apoyo aéreo de la Dirección de Aviación de la Policía.

Además de la detención de Cuello, se detuvo a otras cuatro personas y se incautaron dos revólveres, dos pistolas, varios cargadores de armas de fuego, unos 30 cartuchos de calibres 38 y 9 mm y dinero en efectivo.

La incautación también incluyó “sustancias de apariencia amarillenta, blanca y vegetal, presuntamente estupefacientes, cuya naturaleza será determinada mediante los análisis correspondientes”, detalló el ministerio.

Operativo policial para detener a Agustín Cuello. Foto: Ministerio del Interior

El prontuario de Cuello

Cuello llevaba dos semanas y tres días fugado de un centro del Inisa ubicado en José Belloni y Bulevar Aparicio Saravia, no sin antes provocar daños en las instalaciones.

La condena que cumplía en el instituto era por el asesinato de un adolescente de 15 años, cometido el 13 de diciembre de 2023 en Cruz de Carrasco. La víctima fue ejecutada dentro de su casa, frente a su madre y una hermana. Por ese crimen, Cuello recibió una pena de cuatro años de internación.

Ya había protagonizado otra fuga en febrero de 2025 junto a otro interno, conocido como Antuan, durante una salida autorizada a una piscina en Solymar. Ambos huyeron en una camioneta que los esperaba. Horas después, Antuan fue encontrado muerto en Maroñas. Cuello fue investigado por su posible participación en ese homicidio. Aunque no llegó a ser condenado, la Policía tiene grandes sospechas sobre su participación.

Fachada del Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa). Foto: Estefanía Leal/El País.

Cinco meses más tarde, Cuello fue detenido por participar del asesinato al sargento de la Guardia Republicana Joel Rodríguez. La víctima de 35 años fue baleado durante una rapiña ocurrida el 11 de julio de 2025 cerca del Molino de Pérez, en Punta Gorda.

Cuello fue imputado como presunto coautor de rapiña especialmente agravada y homicidio muy especialmente agravado. Así tuvo un paso por prisión preventiva en un centro de adultos, y luego volvió al Inisa por la condena pendiente por el adolescente de 15 años.