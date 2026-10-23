Siniestro de tránsito fatal en ruta 1: una mujer murió tras el choque entre camión y un motorhome en San José

Una mujer murió en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar este viernes por la tarde en el kilómetro 101 de la ruta 1 de San José, a la altura de Boca de Cufré.

Según informó Policía Caminera, en el lugar se produjo un choque fronto lateral entre un motorhome y un camión.

De acuerdo a la dependencia policial, el motorhome se trasladaba por la ruta 1 de este a oeste con cuatro ocupantes en su interior: tres hombres y una mujer mayor de edad, quien resultó fallecida.

El conductor del camión resultó ileso. Foto: Policía Caminera.

Dos de los acompañantes resultaron con lesiones, mientras que el conductor habría salido ileso del siniestro.

Por su parte, el camión circulaba por camino Boca de Cufré e intentó ingresar a la ruta 1 en sentido sur hacia el norte. El conductor del transporte pesado no presentó lesiones.

La ruta permaneció liberada en el lugar. Aún se trata de establecer por qué se produjo el siniestro.