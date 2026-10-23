Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Siniestro de tránsito fatal en ruta 1: una mujer murió tras el choque entre camión y un motorhome en San José

Ocurrió a la altura de Boca de Cufré. Policía Caminera confirmó que el vehículo de turismo circulaba con cuatro ocupantes; hay dos personas lesionadas y el tránsito está liberado.

El País
El País
23/10/2026, 16:03
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Motorhome que protagonizó el siniestro de tránsito.
Motorhome que protagonizó el siniestro de tránsito.
Foto: Policía Caminera.

Una mujer murió en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar este viernes por la tarde en el kilómetro 101 de la ruta 1 de San José, a la altura de Boca de Cufré.

Según informó Policía Caminera, en el lugar se produjo un choque fronto lateral entre un motorhome y un camión.

Un auto despistó en la rambla de Malvín y volcó sobre la vereda: no hubo ningún lesionado

De acuerdo a la dependencia policial, el motorhome se trasladaba por la ruta 1 de este a oeste con cuatro ocupantes en su interior: tres hombres y una mujer mayor de edad, quien resultó fallecida.

El conductor del camión resultó ileso.
El conductor del camión resultó ileso.
Foto: Policía Caminera.

Dos de los acompañantes resultaron con lesiones, mientras que el conductor habría salido ileso del siniestro.

Por su parte, el camión circulaba por camino Boca de Cufré e intentó ingresar a la ruta 1 en sentido sur hacia el norte. El conductor del transporte pesado no presentó lesiones.

La ruta permaneció liberada en el lugar. Aún se trata de establecer por qué se produjo el siniestro.

Intersección donde ocurrió el siniestro fatal.
Intersección donde ocurrió el siniestro fatal.
Foto: Policía Caminera.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Policía Caminera
Te puede interesar