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El País Información Policiales

Siniestro fatal en ruta 8: un hombre murió tras choque frontal contra un camión en Cerro Largo

El impacto tuvo lugar en el kilómetro 379 e involucró a un automóvil y un camión de carga con semirremolque. El conductor del transporte pesado resultó con lesiones.

El País
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20/10/2026, 20:18
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Siniestro de tránsito fatal en Cerro Largo.
Siniestro de tránsito fatal en Cerro Largo.
Foto: Policía Caminera.

Un hombre murió este martes en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en el kilómetro 379 de la ruta 8, en Cerro Largo.

Según informó Policía Caminera en un comunicado, un auto que se trasladaba por la ruta 8 de sur a norte chocó de manera frontal contra un camión con semirremolque que circulaba de en sentido opuesto. Tras este primer impacto, hubo otra colisión en el lateral izquierdo del camión.

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El conductor del vehículo -que era el único ocupante, falleció tras el impacto, mientras que el chofer del transporte pesado recibió lesiones.

De acuerdo a la dependencia policial, el siniestro tuvo lugar sobre las 18:20 horas.

Siniestro de tránsito fatal en Cerro Largo.
Siniestro de tránsito fatal en Cerro Largo.
Foto: Policía Caminera.
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