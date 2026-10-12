Siniestro de tránsito fatal en ruta 11: dos muertos y cuatro heridos tras choque frontal entre vehículos

Dos personas murieron este lunes en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en el kilómetro 143 de la ruta 11, en el departamento de Canelones.

Según informó Policía Caminera, un auto que se trasladaba por la ruta 11 chocó de frente con una camioneta que circulaba en el sentido opuesto. Como consecuencia de la colisión, dos personas murieron, mientras que otras cuatro sufrieron lesiones.

La ruta se encuentra totalmente obstruida y el tránsito se está canalizando por la faja natural. Por ahora, se desconocen las causas del accidente.