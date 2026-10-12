“Fue por celos”: el motivo detrás del incendio de un Mercedes-Benz en pleno centro de Punta del Este

El jefe de Policía de Maldonado, Victor Trezza, explicó este lunes que los detenidos tras el incendio de un Mercedes Benz en el centro de Punta del Este explicaron que el incidente fue motivado por "celos".

"En principio, por lo que se maneja por declaraciones de ellos, es que el ataque fue por celos, por la pareja que tenía y el propietario del vehículo", explicó en una rueda de prensa consignada por el medio local CadenadelMar.

Mercedes Benz que fue incendiado en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Por el caso hay detenidas dos personas: un hombre mayor de edad y una adolescente de 16 años, hermana de la pareja del autor del ataque. Según aclaró Trezza, el adulto no tiene antecedentes penales pero sí anotaciones.

Se espera que ambos declaren en Fiscalía este lunes a las 14:00.

El jefe de Policía de Maldonado confirmó que un hombre y una adolescente de 16 años están detenidos por el episodio que destruyó un Mercedes-Benz y afectó a un Chery Tiggo. Ambos reconocieron su participación y serán conducidos a Fiscalía este lunes a las 14:00 horas.… pic.twitter.com/hQW94Omykw — CadenadelMar (@cadenadelmar2) October 12, 2026

No se registraron lesionados por el incendio

El incendio ocurrió cerca de la medianoche del pasado domingo, según informó en una primera instancia el periodista Marcelo Umpierrez y confirmó El País con fuentes policiales.

El vehículo, Mercedes-Benz, estaba estacionado en la intersección de las calles 24 y 27.

Cuando personal de Policía y Bomberos llegó al lugar para apagar el fuego se encontró con que había sufrido daños totales, y un Chery Tiggo, que estaba cerca, también había sido alcanzado por las llamas.

No hubo personas lesionadas por el caso.

En la escena se encontró un bidón con combustible. De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad los dos detenidos se acercaron al Mercedes Benz y arrojaron una botella al interior del vehículo, que se prendió fuego.