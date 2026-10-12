Dos personas incendiaron un Mercedes-Benz en Punta del Este y las llamas alcanzaron a otro auto

La Policía de Maldonado investiga un incidente que involucra el incendio de un vehículo en la intersección de las calles 24 y 27, en Punta del Este, según confirmó El País con fuentes de la Jefatura departamental.

El incendio ocurrió cerca de la medianoche del pasado domingo, según informó en una primera instancia el periodista Marcelo Umpierrez.

Cuando personal de Policía y Bomberos llegó al lugar para apagar el fuego se encontró con un vehículo Mercedes-Benz, que había sufrido daños totales, y un Chery Tiggo, que también había sido alcanzado por las llamas y sufrió daños parciales.

No hubo personas lesionadas por el caso.

🔴🔥 #AHORA #PuntaDelEste Incendio de vehículo en calle 27 y 24. Trabaja bomberos. No hay heridos pic.twitter.com/eD6TcFAOot — Marcelo Umpierrez 📞099323625 (@emekavoces) October 12, 2026

En la escena se encontró un bidón con combustible. De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad dos personas se acercaron al Mercedes Benz y arrojaron una botella al interior del vehículo, que se prendió fuego. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar; se investigan las circunstancias del incidente.

Ciudadano nigeriano fue baleado en Flor de Maroñas: denuncian que le exigían dinero por una casa que compró





Un ciudadano nigeriano de 39 años resultó herido de bala en un brazo en el marco de un ataque ocurrido el pasado viernes en un pasaje cercano a Puntas de Soto y Veracierto, en Flor de Maroñas.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Según explicó a Telenoche (Canal 4) un amigo de la víctima, ambos compraron una vivienda en ese lugar por $ 500.000 hace un mes y medio. Hace un par de semanas, personas desconocidas comenzaron a llegar a la casa a exigirles más dinero por la propiedad y les apedrearon la finca en reiteradas oportunidades.

El pasado viernes por la tarde volvieron a arrojar piedras sobre el techo, a lo que los amigos salieron a ver qué ocurría. Ya afuera se encontraron con los atacantes, y uno de ellos fue a buscar a un tercero, que regresó con un arma y abrió fuego sobre el pasillo. Uno de los ocho proyectiles alcanzó a la víctima.