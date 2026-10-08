Un hombre de 63 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento antidrogas en Lavalleja

Un hombre de 63 años fue abatido por la Policía de Lavalleja durante un allanamiento desarrollado en la mañana de este jueves, informó la Jefatura departamental.

Según se indicó de forma primaria, el hecho sucedió a raíz de una investigación sobre tráfico de drogas y uso ilícito de armas en la ciudad serrana de José Pedro Varela.

Las indagaciones llevaron a realizar tres allanamientos en viviendas ubicadas en las calles Podestá, Flores y Rio Negro. Participó un equipo de la Brigada Antidrogas de Lavalleja junto al Grupo de Reserva Táctica de Treinta y Tres.

Al ingresar a la tercera vivienda, los efectivos procedieron a abatir al hombre de 63 años que allí se encontraba. No se detalló las razones detrás de esa actuación policial, más que la incautación de una varilla con punta de aproximadamente 50 centímetros.

Jefatura de Policía de Lavalleja. Foto: Archivo El País

En las otras dos viviendas que la Policía allanó previamente, se incautaron varias dosis de cocaína, una balanza de precisión y 10 teléfonos celulares.

La investigación del caso es reservada, y quedó a cargo de la Fiscal de 2º Turno, la doctora Marlene Canosa.