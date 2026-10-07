Una mujer de 37 años fue atropellada en 21 de Setiembre y Luis de la Torre al cruzar la calle

Una mujer de 37 años fue atropellada este miércoles al mediodía cuando cruzaba la calle en 21 de Setiembre y Luis de la Torre, en la zona de Punta Carretas.

Según reportó desde el lugar Subrayado (Canal 10) la camioneta circulaba por Luis de la Torre y con el semáforo en verde dobló a la izquierda para tomar 21 de Setiembre hacia el norte.

La mujer cruzaba la calle, también con la luz verde, de acuerdo a la información que manejan las autoridades en el lugar. Fue trasladada a un centro de salud en ambulancia.

#AHORA | Accidente en 21 de Setiembre y Luis de la Torre: una mujer fue atropellada al intentar cruzar la calle.

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Según supo El País, la calle estuvo cortada unos minutos y los ómnibus que circulaban por 21 de setiembre tuvieron que desviarse por otros caminos.

Apedrearon cafetería en Pocitos

Un grupo de personas que habitualmente duerme en la calle en la zona de Avenida Brasil y Juan Benito Blanco, en el barrio Pocitos, atacó a pedradas la cafetería Expreso Pocitos y provocó daños en uno de sus vidrios. El episodio también afectó la entrada del edificio El Mástil, según señalaron vecinos de la zona, que aseguran que los enfrentamientos en esa esquina se volvieron reiterados.

El reclamo de los residentes apunta a una situación que, según sostienen, se mantiene desde hace varios años y que incluye peleas entre personas que viven en la calle por conflictos vinculados a la territorialidad. Los vecinos aseguran que los episodios generan preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona, particularmente durante la noche.

Expreso Pocitos fue apedreado en la madrugada del martes 6 de octubre de 2026. Foto captura de video de Telemundo (Canal 12).

Gabriel Leoni, vecino de Pocitos, contó a Telemundo (Canal 12) que la situación se registra desde hace "tres o cuatro años". Según explicó, algunas personas permanecen habitualmente debajo de un edificio de la zona y, en determinados momentos, son trasladadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), especialmente durante los períodos de bajas temperaturas.

Sin embargo, de acuerdo con el relato del vecino, algunas de esas personas posteriormente regresan a la zona. También señaló que la presencia de personas en situación de calle se ha incrementado en determinados puntos debido a que en otros lugares donde solían permanecer actualmente hay obras.