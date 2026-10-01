Gobierno cesó la alerta roja por frío extremo para personas en calle que regía desde principio de mayo

El Poder Ejecutivo dispuso este jueves el cese de la alerta roja por frío extremo que había sido anunciada por el gobierno a principios de mayo de este año.

En un decreto firmado por varios ministerios y por el presidente de la República Yamandú Orsi, se hace referencia al fin del invierno, que tuvo características de "frío extremo" y que, tras precipitaciones "aumentó la vulnerabilidad de las personas en situación de calle".

"Corresponde finalizar la alerta roja, sin perjuicio de las competencias habituales de los organismos públicos involucrados en el monitoreo y advertencia de fenómenos meteorológicos y la atención de las personas en situación de calle", añade el documento.

Presidencia del Uruguay. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El impacto del operativo del Sinae y el Mides durante el invierno

El anuncio del comienzo de una alerta roja a nivel nacional había sido realizado por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez a principio de mayo.

Desde ese momento, tuvo lugar un operativo en el que participaron varios ministerios junto al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para "evacuar de manera obligatoria a las personas que están en situación de calle", según había anunciado Sánchez.

Asimismo, unidades militares, junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrieron varios lugares que funcionaron como refugios para personas en situación de calle.

Persona en situación de calle. Foto: Estefanía Leal.

En el último reporte del Sinae correspondiente a este jueves, se informó que se brindó asistencia a 3.883 personas, de las que 2.651 se encontraban en Montevideo y 1.232 en el interior.

Además hubo un total de 85 traslados realizados, así como 41 atenciones médicas y tres derivaciones a centros de salud.