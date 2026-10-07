Dos hombres fueron detenidos por la caza de ocho ciervos axis en un área protegida de Río Negro

Dos hombres de 41 y 45 años de edad fueron detenidos este miércoles, luego de que se constatara que transportaban ocho ciervos axis faenados por la Ruta 24, en el departamento de Río Negro.

El hallazgo ocurrió cuando efectivos de la Jefatura de Policía del departamento estaban controlando esa vía nacional en el marco del Operativo Thunder, en prevención de delitos contra la flora y fauna silvestre.

A la altura del kilómetro 21, detuvieron un auto para su inspección. Al constatar la caza ilegal que transportaban, ambos ocupantes del vehículo -oriundos del departamento- fueron conducidos a la Seccional 3° de Río Negro para las actuaciones correspondientes.

Transito pesado por Ruta 24 en el departamento de Rio Negro. Estefania Leal/Archivo El Pais

Luego de las indagatorias, se determinó que la caza de los ciervos fue “dentro de áreas protegidas de conectividad de la reserva ‘Estero y Algarrobales del Río Uruguay’”.

Además de los animales faenados y varios elementos de caza, se les incautó de forma primaria dos rifles; uno con mira telescópica calibre 22, y otro calibre 223 sistema de cerrojo. También municiones y el auto en el que circulaban.

A su vez, la Inspección de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente dispuso la “destrucción y/o entierro bajo registro fílmico” de los animales. La Fiscalía Letrada del 1° Turno dispuso la destrucción en el vertedero municipal.

Las armas de fuego incautadas serán periciadas y luego también destruídas en el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Sus guías y el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (THATA) de los detenidos, fueron confiscados hasta que el Dinabise emita una resolución al respecto.