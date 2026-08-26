"Política ambiental vacía de contenido": organización reclama a Ambiente prohibir la caza de patos en el país

La ONG Coendu (Conservación de Especies Nativas del Uruguay) emitió en las últimas horas un comunicado en el que exigen al gobierno una "firma inmediata" de un decreto que prohíba de manera definitiva la caza de patos en el país. Desde el colectivo entienden que la actual administración "prometió revisar" decretos de caza impulsados en el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero sostienen que "la realidad ha sido muy distinta".

Desde Coendu entienden que si no se emite un nuevo decreto de suspenda la actividad, "se renovará automáticamente la normativa que habilita la matanza legal de patos en nuestro territorio". Según explican, la habilitación de esta práctica "viola de manera sistemática" el artículo 5° de la Ley N.º 9.481, que dicta que el Poder Ejecutivo podrá establecer qué especies podrán ser objeto de caza. En ese sentido, aseguran que "no existen estudios científicos que justifiquen o avalen técnicamente la extracción de estas especies".

"Por el contrario, el propio Estado financió hace años un estudio técnico especializado que sugirió mantener la prohibición de la caza —vigente en los años 2019 y 2020— por al menos cinco años más. El gobierno decide ignorar la ciencia y la ley para favorecer intereses particulares", aseguran.

Coendu asegura que el gobierno "no sostiene su propia palabra". En esa línea, subrayaron que al asumir la actual administración, el oficialismo "prometió revisar y derogar los decretos sobre caza impulsados durante el mandato de Luis Lacalle Pou". "La realidad ha sido muy distinta", sostienen.

Según detallan, luego de la renovación automática de la habilitación de la caza de patos el año pasado, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sostuvo en un encuentro con Coendu que "no le dio el tiempo" para detener la caza de esta especie. "La falta de gestión y la inacción política no pueden seguir siendo la excusa para justificar la matanza ininterrumpida de fauna silvestre", subrayan.

Edgardo Ortuño. Ministro de Ambiente. Leonardo Mainé. Archivo El País

Al mismo tiempo, consideran que el gobierno está "sordo" ante la "crisis de la biodiversidad". "En un contexto global y nacional de pérdida acelerada de biodiversidad, habilitar la caza deportiva de especies nativas es un acto de desprecio hacia nuestro patrimonio natural", aseveraron desde Coendu.

Detallaron que tanto los humedales como las aves que viven en ese ecosistema "cumplen roles críticos". En ese sentido, indican que continuar permitiendo la captura masiva mediante decretos automáticos "demuestra una política ambiental vacía de contenido y desalineada con la protección de la naturaleza".

"Permitir el abatimiento por diversión o turismo cinegético de animales silvestres —sin fundamento ético ni biológico— posiciona a las autoridades del lado de la muerte y el extractivismo recreativo", señalan en el comunicado. Es por este motivo que aseguran que la protección de los animales "no puede quedar supeditada al desinterés administrativo ni a la comodidad de firmar (o dejar pasar) decretos".

"Exigimos al Ministerio de Ambiente y al Presidente de la República la firma inmediata de un decreto que prohíba de forma definitiva la caza de patos en Uruguay, respetando los informes técnicos existentes y cumpliendo con la legislación vigente", concluye el comunicado.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Ambiente frente a la Plaza Independencia en Montevideo, ND 20260803, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Antecedentes: la postura de más de 50 organizaciones ambientalistas

No es la primera vez que Coendu, así como otras organizaciones sociales, reclaman la suspensión de la caza de patos en Uruguay. En octubre del 2025, más de 50 coletivos ambientalistas uruguayos reclamaron al Ministerio de Ambiente que suspenda de forma inmediata la caza de patos, al considerar que la renovación automática del decreto que habilita esta práctica es “ilegal” y contraria a la ley de conservación de fauna.

En aquella oportunidad, acusaron al gobierno de actuar “de manera arbitraria” al permitir la vigencia automática del Decreto 104/2000, que establece las especies habilitadas para la caza deportiva.

El decreto, que no fue sustituido ni revisado antes del 30 de setiembre del 2025, mantiene la habilitación para cazar tres especies de patos: el pato cara blanca (Dendrocygna viduata), el pato maicero (Anas geórgica) y el pato picazo (Netta peposaca).

Pato cara blanca. Foto: Archivo.

Según el informe de la bióloga María de las Mercedes Guerisoli, citado por las organizaciones, las tres especies muestran "una disminución sostenida de sus poblaciones en los últimos 13 años", y "la caza podría estar generando una presión adicional sobre grupos ya vulnerables".

“La caza de patos en Uruguay es una actividad ilegal y claramente contraria a la conservación de la naturaleza”, sostiene el texto, que también recuerda que la Ley N.º 9.481 exige estudios poblacionales actualizados para habilitar la caza, los cuales —afirman— no existen.