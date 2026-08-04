Bañados de Carrasco: convocan a Ortuño a comisión de Ambiente por exclusión de la zona como humedal protegido

El Partido Colorado (PC) resolvió convocar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a la comisión de Ambiente por el decreto que excluye de la categoría de área protegida a los Bañados de Carrasco.

La diputada Elianne Castro cuestionó la decisión y afirmó que en esa zona se proyecta "un emprendimiento inmobiliario que pretende construir un barrio privado". El objetivo de la convocatoria es que el ministro "explique el fundamento técnico de esta decisión", además, se evalúa una interpelación.

Castro dijo en rueda de prensa que hay "preocupación por la aprobación del decreto que declara de interés de protección ambiental los humedales y la exclusión de los Bañados de Carrasco". "Es un ecosistema que siempre se priorizó su protección. En esta instancia, cuando se aprobó el decreto para cumplir con una reglamentación pendiente es que se excluye a este bañado", aseveró.

La legisladora señaló que "no se entiende el fundamento técnico para esa exclusión, cuando la incorporación sí estaba debidamente fundamentada". "Son humedales muy importantes porque se encuentran en la zona metropolitana. Está demostrado a nivel científico y hay experiencia sobre este tipo de ecosistemas y cómo una vez que se deterioran hay falta de capacidad para poder reconstruirlo", añadió.

Sendero de ingreso al recorrido público para el mirador de los Bañados de Carrasco. Foto: Ignacio Sánchez.

"Falta de transparencia"

Castro expresó que esta decisión del ministerio "se da en un contexto de falta de transparencia". "El día después de la aprobación del decreto nos enteramos de una ampliación en la documentación que presentó una empresa que va a hacer un megaproyecto inmobiliario justamente en la zona de Bañados de Carrasco", afirmó.

"Lo que falta para la concreción de este megaproyecto es la recategorización de los suelos, de rural a urbano o suburbano. Para que esto pueda suceder los suelos deben estar desprotegidos y es lo que hace el ministerio al excluir la zona de este decreto", indicó la diputada colorada.

Proyecto

La propuesta en las últimas semanas ha generado polémica con vecinos, parte de la academia e incluso en la interna del partido de gobierno: se trata de un megaproyecto de 228 hectáreas que incluiría un nuevo barrio al lado de los bañados de Carrasco, el último gran pulmón verde en el noreste de Montevideo y en el límite con Canelones, en medio de una zona que con el tiempo ha quedado aislada de parte de la ciudad, entre la usina de basura de Felipe Cardoso, la cárcel de Punta de Rieles, un par de asentamientos y el aeropuerto de Carrasco.

El proyecto, según informó Qué Pasa de El País, incluye un parque lineal abierto al público, un centro cívico, áreas comerciales y 3.000 viviendas en una zona de alto valor ambiental que sus impulsores dicen que mantendrán y mejorarán (lo cual es visto con profunda desconfianza por algunos actores, pero parece haber encontrado impresiones positivas y un primer respaldo en la Intendencia de Montevideo).

Todo al lado de estos bañados que, según publicó el semanario Brecha, han sido quitados por el Ministerio de Ambiente de la lista de “humedales de importancia ambiental”. Sin embargo, el ministro Edgardo Ortuño dijo a El País que la cartera decidió darse “más tiempo” para estudiar el tema en un grupo de trabajo y que eso “no supone ni supuso la decisión de excluir los bañados de Carrasco de medidas de protección”. De hecho, Ortuño adelantó que habrá “medidas de protección establecidas por decreto”.

Pero el tema no tendría la relevancia que tiene si no estuviera atrás un peso pesado: Eduardo Costantini.