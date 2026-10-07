Amenaza de bomba en facultades de Buenos Aires activó protocolo y evacuación en Montevideo

Un despliegue de personal de la Dirección Nacional de Bomberos tuvo lugar este miércoles por la tarde en las facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) e Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), luego de que la dependencia policial recibiera un aviso de amenaza de bomba en ambos lugares. Sin embargo, el aviso correspondía a las facultades de Buenos Aires.

Según pudo saber El País con fuentes de Bomberos, el aviso de la amenaza llegó sobre las 16:30 horas, pero momentos más tarde, quien realizó la advertencia manifestó que correspondía a las facultades en la ciudad argentina.

De igual manera, ambas facultades activaron un protocolo de seguridad "por precacución". En cuanto a Bomberos, desplegaron móviles de Haz Mat (materiales peligrosos) y Bomba 1.

Amenaza de bomba en las FADU. Foto: Estefanía Leal/El País.

Udelar informó que se evacuaron preventivamente algunas facultades

Por su parte, desde la Udelar publicaron un mensaje en X en el que informaron que, tras recibir información de la Policía "se dispuso la evacuación preventiva de algunas facultades", pertenecientes a la casa de estudios.

"Tras la activación de los protocolos correspondientes y la realización de las verificaciones necesarias se descartó la existencia de riesgos. Todos los edificios universitarios ya se encuentran abiertos con funcionamiento normal", detallaron desde la Udelar.

Hoy miércoles 7 de octubre, a partir de información recibida por la Policía, se dispuso la evacuación preventiva de algunas facultades de la Udelar.



Tras la activación de los protocolos correspondientes y la realización de las verificaciones necesarias se descartó la existencia… — Universidad de la República (@Udelaruy) October 7, 2026