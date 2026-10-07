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El País Información Policiales

Amenaza de bomba en facultades de Buenos Aires activó protocolo y evacuación en Montevideo

Efectivos de Bomberos se desplegaron en Arquitectura e Ingeniería tras la alerta. Desde Udelar informaron que "todos los edificios universitarios ya se encuentran abiertos con funcionamiento normal".

El País
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07/10/2026, 18:00
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Despliegue de Bomberos en la Facultad de Arquitectura.
Despliegue de Bomberos en la Facultad de Arquitectura.<br/>
Foto: Estefanía Leal.

Un despliegue de personal de la Dirección Nacional de Bomberos tuvo lugar este miércoles por la tarde en las facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) e Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), luego de que la dependencia policial recibiera un aviso de amenaza de bomba en ambos lugares. Sin embargo, el aviso correspondía a las facultades de Buenos Aires.

Según pudo saber El País con fuentes de Bomberos, el aviso de la amenaza llegó sobre las 16:30 horas, pero momentos más tarde, quien realizó la advertencia manifestó que correspondía a las facultades en la ciudad argentina.

De igual manera, ambas facultades activaron un protocolo de seguridad "por precacución". En cuanto a Bomberos, desplegaron móviles de Haz Mat (materiales peligrosos) y Bomba 1.

Amenaza de bomba en las FADU.
Amenaza de bomba en las FADU.
Foto: Estefanía Leal/El País.

Udelar informó que se evacuaron preventivamente algunas facultades

Por su parte, desde la Udelar publicaron un mensaje en X en el que informaron que, tras recibir información de la Policía "se dispuso la evacuación preventiva de algunas facultades", pertenecientes a la casa de estudios.

"Tras la activación de los protocolos correspondientes y la realización de las verificaciones necesarias se descartó la existencia de riesgos. Todos los edificios universitarios ya se encuentran abiertos con funcionamiento normal", detallaron desde la Udelar.

Amenaza de bomba en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).
Amenaza de bomba en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).
Foto: Estefanía Leal/El País.
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