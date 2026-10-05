En pijama y armado: investigan a un hombre por disparar contra carpinchos en Buenos Aires

Con un pijama de cuadros, un arma en la mano y varios carpinchos delante suyo, un vecino de la localidad de Nordelta, en Buenos Aires, salió a su jardín y comenzó a disparar contra un grupo de estos animales. La escena quedó registrada en videos filmados por otros habitantes del barrio que hicieron la denuncia que permitió identificar al hombre.

El episodio ocurrió el 17 de septiembre y reavivó una discusión que divide desde hace años a los vecinos de Nordelta: quienes impulsan medidas para proteger a los carpinchos y quienes reclaman acciones para reducir su presencia dentro de los barrios privados.

Filman a un vecino de Nordelta mientras disparaba a carpinchos https://t.co/3qYLc7H2Ln https://t.co/kQm6WII4Nu — LA NACION (@LANACION) October 5, 2026

Las imágenes, que circularon entre los residentes y luego fueron incorporadas a la investigación, muestran al hombre caminando por el borde de la pileta mientras apunta en dirección a los animales. En varios de los registros puede verse con claridad el accionar del sospechoso, lo que motivó las primeras denuncias ante la administración del barrio.

Esta mañana, según pudo saber La Nación, se llevaron adelante diligencias en barrio después de que un grupo de vecinos denunciara lo ocurrido ante la administración de Los Alisos el mismo 17 de septiembre. Al día siguiente, la Administración Vecinal Nordelta (AVN) presentó una denuncia formal ante la policía de la provincia de Buenos Aires.

Quién es el acusado y cuáles son sus antecedentes

El hombre señalado por las denuncias fue identificado como Sebastián Favre, de 49 años quien tiene pasado en la industria aerocomercial y registra antecedentes de conflicto con carpinchos. De acuerdo con testimonios recogidos entre vecinos del barrio, no sería la primera vez que se lo observa efectuando disparos contra carpinchos y, según afirmaron, tampoco sería el único episodio de este tipo ocurrido en la zona.

Además de la presunta agresión contra fauna protegida, varios vecinos aseguraron en sus denuncias haber recibido amenazas para evitar que hablaran sobre el caso o aportaran información a la investigación.

🚨 Violencia extrema en Nordelta: denuncian a un vecino que fue filmado disparándole a un carpincho.



Desde la Asociación Civil "La Voz de los Carpinchos" advierten sobre una escalada de maltrato animal.



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En una primera instancia, la Justicia encuadró el expediente como un presunto caso de maltrato animal, que prevé penas de hasta un año de prisión. No obstante, podrían sumarse otras imputaciones vinculadas con la tenencia o portación de armas, en caso de que no contara con las autorizaciones correspondientes, así como por las amenazas denunciadas por residentes del barrio.

Allanamientos, secuestro de armas y situación judicial

En las últimas horas, la Policía bonaerense realizó allanamientos en el lote 90 del barrio Los Alisos y secuestró un arma de aire comprimido en la vivienda del hombre señalado por las denuncias. Durante el procedimiento también fue incautado un pantalón que coincide con el que utilizaba en los videos registrados por los vecinos.

El sospechoso fue notificado de la causa por presunto maltrato animal. Según consta en las actuaciones, la denuncia sostiene que efectuaba disparos para ahuyentar a los carpinchos que ingresaban al jardín de su propiedad.

Carpincho o Capibara Nicolas Pereyra/Archivo El Pais

“Tras enterarse de que había sido denunciado, ‘apretó’ a varios vecinos para que no declararan en la causa. Ese es uno de los puntos que vamos a intentar confirmar con el material que se buscó durante los operativos realizados en el barrio”, indicó una fuente de la investigación a La Nación.

Tras la difusión pública del episodio, vecinos de Los Alisos y de otros barrios de Nordelta manifestaron preocupación por las imágenes, que muestran al hombre mientras dispara contra los carpinchos. Según pudo reconstruir La Nación, se trata de un ciudadano argentino que trabajó para la línea aérea de bandera hasta 2022.

Por Matías Avramow y José María Costa para La Nación/GDA.