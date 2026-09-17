Lograron rescatar a un carpincho que se había escondido debajo de una casa contenedor tras un arduo trabajo

La organización Fauna Libre Uruguay informó acerca del rescate de un carpincho que realizó este miércoles 16 de setiembre cerca de Arroyo Solís, luego de que el animal se escondiera debajo de una casa contenedor.

Rubén García, uno de los fundadores de Fauna Libre, relató en conversación con El País que recibió una llamada al respecto sobre la mañana de este miércoles, pero, por cuestiones de trabajo, pudo desplazarse hasta el lugar en las horas cercanas al mediodía. Cuando llegó al lugar, se encontró con una situación compleja debido a que el carpincho hembra se encontraba asustado, por lo que permaneció escondido en el lugar durante varias horas.

El rescate del carpincho encontrado en Arroyo Solís

"Llegamos de día, pero estaba muy complicado para sacarla y encontrar la forma de taparle la salida para que no se fuera a escapar hacia la calle", comentó García: "Al final, se decidió usar un lazo y arrimarla a la jaula (de rescate). Era la única que nos quedaba porque estaba como trancada y no podía levantarse".

Habitualmente, se utilizan trampas de piso falso y se les coloca carnada a los animales para que ingresen a la jaula por sí solos. Sin embargo, en este caso, el animal tuvo que ser suavemente arrastrado, y recién ingresó a la jaula cuando ya había caído la noche.

El encargado de los trabajos de rescate detalló que el animal tenía una lastimadura en la nariz, producto de un raspón, pero que no sufrió ninguna lesión debido al rescate, sino que se trataba de una herida anterior.

Rescate de un carpincho ocurrido en Arroyo Solís este miércoles 16 de setiembre de 2026. Foto: Fauna Libre Uruguay.

Desde Fauna Libre creen que el susto que llevó al carpincho a esconderse en ese lugar puede haber sido provocado por un cazador o por una persecución de perros. "La única forma que dispare desde el arroyo hacia las casas tiene que ser por algo que lo persiguió, y encontró portones abiertos y plantas, y se metió".

Según García, otro factor que complicó el rescate fue el peso del carpincho, que calculan que estaba embarazado.

El carpincho fue devuelto a la naturaleza

Los encargados de rescatar al ejemplar fueron también quienes lo liberaron: Rubén García y su compañero Nicolás Díaz, también fundador de Fauna Libre, devolvieron al carpincho a la naturaleza poco después de sacarlo de debajo de la casa contenedor.

Momento en el que el carpincho fue liberado tras su rescate. Foto: Fauna Libre Uruguay.

"Generalmente, se llama a guardaparques, que nos dicen, según la especie, dónde podemos reintegrarlo, y lo que hacemos es trasladarlo hacia esa zona, si no está herido de gravedad", comentó García, y agregó: "En este caso, la herida era un raspón que se cura solo. Si hay una fractura o algo más grave, se lleva al veterinario, se cuida, se mantiene en cuarentena y después recién se reintegra".

El fundador del organismo aseguró que liberar a un animal de vuelta en la naturaleza es un proceso que le provoca "satisfacción", y que su organismo lleva varios años trabajando "de corazón" y sin mucho apoyo, salvo la ayuda de algunos locales, pero mayormente "a fuerza de pulmón".

Un peligro latente para los carpinchos en Uruguay

García señala a la caza furtiva como el peligro más grande que enfrentan los carpinchos en Uruguay, porque "es una presa que la consumen muchas personas". Además, aclaró que tanto la caza como la captura y la tenencia de carpinchos es ilegal en Uruguay, y se multa.