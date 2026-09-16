El departamento uruguayo que empezó a plantar 10.000 árboles para afrontar las altas temperaturas

La Intendencia de Paysandú puso en marcha un plan en el que plantará 10.000 árboles en distintas zonas de la ciudad para fomentar los espacios verdes y aumentar la cantidad de lugares con sombra, haciendo frente así a efectos adversos del cambio climático, como el calor extremo. La primera fase de la iniciativa "Paysandú Reverdece" inició con el objetivo de plantar 2.000 ejemplares en la ciudad de Paysandú.

El paquete de medidas llevado adelante por el gobierno departamental también apunta a la recuperación del vivero municipal y el fortalecimiento del parque botánico.

Alerta. Operativo del Ministerio de Trabajo, Interpol y Fiscalía encontró uruguayos y extranjeros en presunta explotación laboral. Foto: Archivo El País

Paysandú comenzó a plantar 2.000 árboles para mitigar el calor extremo

La primera etapa de la plantación de árboles en Paysandú consiste en erguir 2.000 ejemplares en zonas céntricas de la ciudad.

Entre las especies utilizadas para este proyecto, se incluyen lapachos rosados, jaboneros y patas de vaca, informó Telemundo.

"Cada calle tiene dos especies diferentes que se complementan a su vez para mejorar la biodiversidad de esa calle", le indicó a Telemundo el director general de Obras de la Intendencia de Paysandú, Manuel de Souza: "Las especies están elegidas de acuerdo al ancho de las veredas, el porte de la calle, para generar identidad tanto en algunos corredores, algunos barrios y algunas zonas".

En el inicio, se priorizó plantar los árboles en las zonas consideradas islas de calor urbanas, que son las más afectadas por las altas temperaturas, sobre todo, durante el verano.

Normativa y ordenanza que acompañarán el plan

El plan busca establecer criterios para planificar y gestionar el arbolado público y las áreas verdes de la ciudad.

Uno de sus principales componentes es la ordenanza de arbolado urbano y áreas verdes, que establece reglas para la conservación, plantación, reposición y poda de árboles. También define criterios para incorporar el arbolado a las veredas y a otras obras de infraestructura.

La normativa promueve el uso de especies autóctonas o adaptadas al entorno y busca evitar la incorporación de especies exóticas invasoras. Además, contempla pautas para fomentar espacios verdes en jardines, retiros y azoteas, así como superficies que permitan la infiltración del agua.

Intendencia de Paysandú. Foto: Archivo El País.

El plan también prevé una gestión de los residuos de poda basada en la economía circular, mediante su aprovechamiento para producir mantillo y compost. A su vez, plantea políticas y directrices para ordenar la infraestructura verde y medidas prioritarias para los próximos tres a cinco años.