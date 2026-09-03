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El País Mundo Argentina

Argentina: detuvieron a mujer que llevaba marihuana y cocaína escondida dentro de carpinchos de peluche

Un operativo policial detectó bultos con peso excesivo y un fuerte olor a cannabis en el equipaje de la pasajera. Las autoridades incautaron más de 50 kilos de sustancia cannábica y cocaína.

El País
El País
03/09/2026, 19:15
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La droga estaba escondida dentro de carpinchos de peluche.
La droga estaba escondida dentro de carpinchos de peluche.
Foto: Gendarmería Nacional Argentina.

La Gendarmería Nacional Argentina informó este jueves sobre la incautación de 49 kilos de marihuana y 4 kilos de cocaína de una pasajera que se trasladaba en un ómnibus que viajaba de la provincia de Salta a Mendoza. Las autoridades constataron en un control que la droga se encontraba escondida dentro de carpichos de peluche.

De acuerdo a un comunicado de la Policía argentina, durante la mañana del pasado martes, efectivos policiales junto a personal de las Unidades de Inteligencia, realizaron un control vial en la Ruta Nacional N° 38 en el que detuvieron a un ómnibus de "tour de compras".

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En el inicio del operativo, los funcionarios policiales registraron la documentación del ómnibus, así como la de los conductores y los pasajeros. Posteriormente, se inspeccionó la mercadería que llevaban las personas que se encontraban a bordo del vehículo.

El ómnibus se trasladaba desde la provincia de Salta hacia Mendoza.
El ómnibus se trasladaba desde la provincia de Salta hacia Mendoza.
Foto: Gendarmería Nacional Argentina.

Peluches de carpincho con "peso excesivo" y olor a cannabis

Cuando iban a requisar las pertenencias de una mujer mayor de edad, los policías se percataron de que llevaba peluches de carpinchos de diversas formas y tamaños acondicionados en un bulto. Los gendarmes registraron que los juguetes tenían "anomalías" y "un peso excesivo". "Algunos peluches emanaban un fuerte olor a cannabis", añadieron.

Momentos más tarde, se autorizó a los funcionarios a la apertura de los juguetes, de donde se extrajeron entre el relleno ladrillos que contenían marihuana y cocaína. La pasajera quedó detenida y las drogas fueron decomisadas.

Drogas incautadas.
Drogas incautadas.
Foto: Gendarmería Nacional Argentina.
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