Picudo rojo llegó a Gualeguaychú: autoridades argentinas refuerzan vigilancia en la frontera con Uruguay
En la localidad argentina se colocarán sensores electrónicos destinados a la detección temprana del insecto. Días atrás se detectó el primer caso de palmera infectada en Entre Ríos.
El Gobierno de Gualeguaychú colocará la semana próxima sensores electrónicos destinados a la detección temprana de la presencia del picudo rojo y negro, que afecta desde hace meses a Uruguay. El insecto fue encontrado en Entre Ríos por primera vez hace pocos días.
Desde la localidad argentina ya avanzaron con las tareas finales de poda y acondicionamiento de los ejemplares en las avenidas Rocamora y Primera Junta, proceso que se desarrolla en la actualidad en la calle Ituzaingó.
En el corredor verde hay unos 64 ejemplares de palmeras. "El esquema de trabajo, ejecutado por una empresa especializada, contempló en una primera etapa la aplicación de un insecticida sistémico, inyectado a través de pequeñas perforaciones realizadas en el tronco de cada palmera", señaló el gobierno de Gualeyguachú desde su sitio web.
"Superada esa fase, los operarios avanzan ahora con la poda de las copas, un paso indispensable para despejar el follaje y facilitar el montaje posterior de los sensores acústicos que, mediante inteligencia artificial, podrán distinguir el sonido de la actividad larval de otros ruidos del entorno", agregaron.
Intensifican vigilancia en las costas uruguayas
Por otra parte, desde el gobierno de la localidad argentina buscan "intensificar la vigilancia activa" y "los monitoreos en toda la franja costera del río Uruguay". También reforzarán las campañas de difusión para que la ciudadanía pueda identificar de forma temprana los síntomas del picudo rojo en las palmeras y notificar los casos sospechosos.
Estos síntomas son: hojas centrales marchitas o que caen con facilidad, copa asimétrica o completamente seca, orificios con exudados viscosos en el tronco o presencia de restos de capullos.
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