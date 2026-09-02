Gobiernos de Uruguay y Argentina firmaron un acuerdo que permite "ampliar la oferta de vuelos y destinos"

Los gobiernos de Uruguay y Argentina firmaron un acuerdo que, según un comunicado emitido este miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permite "ampliar la oferta de vuelos y destinos" para el transporte de pasajeros.

El escrito indica que "Uruguay y Argentina firmaron un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos". Las firmas fueron de los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno en Montevideo para "modernizar el marco bilateral que regula el transporte aéreo entre ambos países".

"El Acuerdo establece un régimen ampliamente liberalizado para la prestación de servicios aéreos, tanto de pasajeros como de carga, con amplios derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas. Asimismo, permite que las líneas aéreas determinen libremente la frecuencia y capacidad de sus servicios sobre la base de consideraciones comerciales y facilita la celebración de acuerdos de cooperación entre compañías aéreas, incluidos los servicios de código compartido", establece el comunicado.

Así las cosas, "el nuevo instrumento genera condiciones favorables para ampliar la oferta de vuelos y destinos, promover una mayor competencia entre operadores y fortalecer la conectividad entre Uruguay y Argentina". Esto se traduciría en "beneficios para los pasajeros y para el intercambio comercial y turístico entre ambos países".

"La firma se enmarca en una política de cielos abiertos orientada a modernizar y desregular el sector aerocomercial, favorecer una mayor competencia y ampliar las alternativas de conectividad de Uruguay y Argentina con la región y el mundo", añade el escrito, que concluye: "El acuerdo constituye, asimismo, un nuevo paso en el fortalecimiento de la integración y de los vínculos económicos entre Uruguay y Argentina".

El acuerdo se firmó este miércoles durante una reunión informal de cancilleres del Mercosur en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Está previsto también firmar un acuerdo aéreo con Bolivia.