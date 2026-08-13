El inesperado aeropuerto que se convirtió en el más transitado del mundo y las claves de su ascenso

El aeropuerto internacional de Incheon, principal puerta de entrada a Corea del Sur, se convirtió por primera vez en el aeropuerto con mayor tráfico internacional de pasajeros del mundo, en medio de una transformación de las rutas aéreas globales que tuvo entre sus causas a la guerra entre Estados Unidos e Irán y las dificultades que atraviesan los grandes centros de conexión de Medio Oriente.

Incheon recibió 38,39 millones de pasajeros internacionales durante el primer semestre de 2026, según datos preliminares del Airports Council International (ACI), la organización mundial que representa a los aeropuertos.

El aeropuerto londinense de Heathrow quedó segundo, con 37,79 millones, mientras que Changi, en Singapur, ocupó el tercer puesto con 34,53 millones, informaron The Guardian y la BBC.

El ascenso representa un hito para Incheon, inaugurado en 2001 a unos 48 kilómetros al oeste de Seúl, la capital del país. Nunca antes había encabezado este ranking. Según The Guardian, ocupaba el décimo puesto en 2002, alcanzó el quinto en 2018 y llegó al tercero en 2024 y 2025.

Detrás del cambio aparece el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán sobre la aviación en Medio Oriente. La Corporación del Aeropuerto Internacional de Incheon atribuyó parte del crecimiento a las disrupciones que debilitaron el papel de centros regionales como Dubái y desviaron pasajeros hacia rutas alternativas a través de Asia oriental.

La magnitud de ese movimiento aparece con mayor claridad en los datos citados por la BBC. La cantidad de pasajeros en conexión por Incheon aumentó un 18% frente al mismo período del año pasado, después de que algunos viajeros que antes utilizaban Dubái como escala en sus viajes hacia Europa cambiaran sus itinerarios.

Entre quienes tenían como destino final Europa, el crecimiento fue todavía mayor: el número de pasajeros en tránsito aumentó 63,2%, hasta alcanzar los 210.000.

El conflicto amenaza además con alterar las posiciones de otros hubs. Dubái, segundo aeropuerto del mundo en 2024 y 2025 según las estadísticas anuales citadas por la BBC, podría quedar ahora fuera de los primeros cinco puestos.

Y Heathrow, por su parte, registró 40 millones de pasajeros totales durante el primer semestre, su mejor marca histórica para ese período, pero su tráfico hacia Medio Oriente cayó 16,5%, de acuerdo con The Guardian.

Avión de Corea del Sur. Foto: AFP.

Las razones

El crecimiento de Incheon, sin embargo, no se explica únicamente por la guerra. Su tráfico internacional aumentó 6,3% interanual y Corea del Sur recibió más visitantes extranjeros, especialmente procedentes de China y Japón.

Los extranjeros representaron 39,3% de los pasajeros durante el primer semestre, frente al 35,2% de todo 2025, y alcanzaron un récord del 44,4% durante el segundo trimestre.

El aeropuerto también estaba preparado para absorber ese incremento. Una expansión en cuatro etapas, completada a fines de 2024, elevó su capacidad hasta 106 millones de pasajeros anuales. Incheon presta servicio a 101 aerolíneas con vuelos hacia 183 ciudades y cuenta con 158 destinos internacionales de pasajeros. La BBC comparó esa red con los 139 destinos internacionales de Hong Kong, los 92 de Shanghai Pudong y los 86 de Tokyo Narita.

“Estamos agradecidos por el apoyo del gobierno, el aliento del público y el duro trabajo de todos los que trabajan en el aeropuerto”, afirmó Kim Beom-ho, presidente interino de la Corporación del Aeropuerto Internacional de Incheon. El ejecutivo aseguró que Incheon buscará ahora reforzar su competitividad con foco en la comodidad de los pasajeros.

El liderazgo corona además el particular peso de la aviación surcoreana. El país ya cuenta con la ruta aérea más transitada del planeta: el corredor doméstico entre Gimpo, en Seúl, y la isla de Jeju tuvo 14,4 millones de asientos programados durante 2025, más que cualquier otra ruta del mundo, según datos de OAG citados por The Guardian.

La Nación/GDA