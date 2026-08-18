Crisis en Flybondi: tras 12 días sin vuelos, el sitio web de la aerolínea dejó de funcionar

La delicada situación de Flybondi sumó otro capítulo. Después de 12 días sin operaciones, el sitio web de la low cost aparece desde este martes inactivo para consultar vuelos, comprar pasajes o reprogramarlos.

En concreto, la página muestra un error 504 bajo la leyenda “Gateway time-out”. Según fuentes consultadas por La Nación, el inconveniente estaría vinculado con una caída del servidor principal. El episodio se produce después de que Brasil le prohibiera a la empresa vender pasajes con ese destino y de que la Justicia dispusiera un embargo por una deuda con ARCA superior a $ 1.500 millones (alrededor de US$ 1 millón).

Desde hace meses, la única forma de adquirir pasajes de Flybondi era a través de su sitio web, ya que distintas agencias habían dejado de comercializarlos debido al elevado número de cancelaciones de la compañía.

Según el sitio Failbondi, en lo que va del año la aerolínea canceló 2400 vuelos, que afectaron a unos 383.000 pasajeros. Desde enero, además, la empresa no realiza reembolsos a pasajeros por vuelos cancelados, pese a que esa obligación está contemplada tanto en el Código Aeronáutico como en la Ley de Defensa del Consumidor. Si se toma como referencia una recaudación promedio de US$50 por tramo, la deuda acumulada por pasajes superaría los US$19 millones.

A este escenario se suma la situación con los trabajadores de la compañía. La firma, propiedad del exagente de inteligencia y empresario Leonardo Scatturice, acumula salarios adeudados correspondientes a junio y julio, además del medio aguinaldo, para el personal que aún permanece en relación de dependencia. A su vez, más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin cobrar las indemnizaciones por despidos sin causa y los acuerdos de retiro voluntario que la propia compañía firmó y homologó.

Flybondi. Foto: Flybondi

Falta de pago de aportes

Por otro lado, el jueves 6 de agosto, la falta de pago de los aportes patronales dejó a empleados activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga ni obra social, lo que interrumpió tratamientos y controles médicos. Desde ese día, Flybondi no vuela.

Este cuadro de incumplimientos generalizados alimenta la expectativa de que la empresa podría decidir en los próximos días la presentación de un concurso preventivo. Tal como publicó La Nación, ese remedio judicial permite congelar la deuda a la fecha de inicio del proceso para abrir una instancia de renegociación, eventualmente con quitas, y avanzar luego en la regularización de la situación.

En la Justicia Comercial ya se acumulan varios pedidos de quiebra contra la compañía que, por ahora, no avanzaron. Sin embargo, de persistir los incumplimientos, esos expedientes podrían derivar en un pedido de declaración de quiebra.

Fuentes cercanas a la aerolínea y al empresario confirmaron a este diario que se analizan distintas alternativas para preservar la continuidad comercial de Flybondi, aunque por el momento no hay una decisión tomada sobre el camino que seguirá la compañía.

Por María Julieta Rumi,La Nación/GDA