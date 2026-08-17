Difunden videos inéditos del arresto de Joaquín "El Chapo" Guzmán en un hotel de Sinaloa tras ser detenido

En las últimas horas fueron difundidos videos inéditos posteriores a la captura del exlíder del cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán. El capo narco, de 69 años de edad, cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, tras ser condenado en 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros cargos.

Las imágenes difundidas por el medio mexicano El Universal, muestran a El Chapo con la camiseta manchada de barro, lavándose la cara y el pelo en la habitación 51 del Hotel Doux, un establecimiento ubicado en la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. Allí, Guzmán le pregunta a uno los federales si no le caerá mal el jabón.

"¿No hace daño a los ojos? ¿En los ojos no me cae mal?", pregunta el líder narco. "No se eche en los ojos mejor. Si quiere quítese la playera", le contesta el policía.

En otro video, El Chapo va a bordo del vehículo que lo lleva al hangar desde el cual fue trasladado a la Ciudad de México. En el registro le preguntan si lo han tratado mal o si le han pegado, a lo que responde a ambas preguntas que no.

En cuanto a otro de los registros, allí Guzmán aparece limpio vistiendo un pantalón color azul y conversando con uno de los agentes sobre Los Zetas, otro de los cárteles que funcionan en México.

‘El Chapo’ fue declarado culpable, en 2019, por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en EE.UU.

Antes de su extradición a Estados Unidos, el Chapo se fugó en 2015 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, conocido también como el penal de Almoloya, ubicado en el Estado de México.

Joaquín "Chapo" Guzmán, sentenciado a perpetua en el juicio del siglo. Foto: Archivo.

El rechazo judicial en EE.UU. a las cartas manuscritas de Guzmán

El juez federal Brian Cogan, que condenó a El Chapo, rechazó a principios de mayo su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.

El 23 de abril, Guzmán detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada por el tribunal del Distrito Este de Nueva York que está "luchando por una extradición a México".

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió.

En otra carta, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de EE.UU. en su caso, ya que, según él, «no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn».

Sin embargo, el juez Cogan consideró que "algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. Por lo tanto, todos ellos son desestimados".

Chapo Guzmán. Foto: Yuri Cortez.

Con información de El Universal (GDA) y EFE.