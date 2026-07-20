Condenado a cadena perpetua "El Mayo" Zambada, culpable de liderar el Cártel de Sinaloa con "El Chapo"

Casi un año después de su declaración de culpabilidad, este lunes el líder narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada fue condenado a cadena perpetua por la justicia de Estados Unidos tras encontrarlo culpable de codirigir el Cártel de Sinaloa.

En la audiencia ante el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, también se ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares a su nombre.

El magistrado señaló que 'El Mayo', de 76 años, igualmente hubiera pasado el resto de su vida en la cárcel de haber recibido una condena menor, dada su edad y estado de salud (cuyas patologías se desconocen).

En ese sentido, sus abogados buscaron conseguir un traslado a una prisión médica y propusieron tres centros penitenciarios que consideraron adecuados.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada condenado a cadena perpetua este lunes. Jane Rosenberg/EFE

Sin embargo la Fiscalía recordó que la decisión depende de la Oficina Federal de Prisiones, y expresó desacuerdo en que el capo narco no fuera trasladado al centro de aislamiento extremo de Colorado en el que se encuentra Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Finalmente el juez optó por no hacer ninguna recomendación oficial sobre el centro al que debería ser trasladado, pero sí pidió que se tuviera en cuenta su estado de salud.

La carta de disculpas

'El Mayo' estuvo en silencio casi toda la audiencia, salvo cuando leyó una carta de disculpas en la que reconoció el daño causado durante sus años al frente del Cártel de Sinaloa y llamó a las próximas generaciones a no repetir los mismos errores.

"Lo siento (...) Nadie gana en este tipo de guerras", lamentó Zambada. "No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", agregó.

Ismael Zambada fue el cofundador del Cartel de Sinaloa junto al "Chapo" Guzmán. Foto: Archivo El País

Sostuvo que creció en un ambiente en el que la violencia y el crimen parecían normales, y que aunque eso no lo excusaba porque lo que hizo “estuvo mal“ y “ no hay justificación", igualmente pedía a los jóvenes renunciar a la violencia y elegir “otro camino”.

"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente", declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

Detrás de la condena

El Departamento de Justicia enmarcó la condena de 'El Mayo' dentro de su lucha contra el fentanilo, con la que la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, justificó aranceles, bombardeos cerca del mar Caribe y el arresto del ex presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Administrador de la DEA sosteniendo una carpeta con las palabras "América libre de fentanilo" durante la conferencia de prensa sobre la sentencia a 'El Mayo' Zambada. LEONARDO MUNOZ/AFP fotos

'El Mayo' Zambada fue detenido el pasado 25 de julio de 2024 tras aterrizar en un avión privado en Santa Teresa, Nuevo México. Posteriormente denunció que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, el hijo de ‘El Chapo', y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la que dieron inicialmente las autoridades.

A cambio de su declaración de culpabilidad, la fiscalía renunció a solicitar la pena de muerte.

El hijo de Guzmán reconoció haber engañado a Zambada para trasladarlo a Estados Unidos y obtener la indulgencia de los jueces, lo que desató una guerra entre las facciones del cártel que dejó más de 1.200 muertos en México.

México anunció recientemente que lleva a cabo una investigación para determinar si Estados Unidos violó su soberanía al capturar a Zambada.

Con información de EFE y AFP