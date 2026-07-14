Fiscalía de EE.UU. pide decomiso de US$ 15.000 millones a El Mayo Zambada, luego de que aceptara cadena perpetua

La Fiscalía federal de Estados Unidos pidió este lunes a un juez de Nueva York que ordene el decomiso de US$ 15.000 millones al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada tras su declaración de culpabilidad.

Según la moción dirigida en una carta al juez del caso, Brian M. Cogan, a la que tuvo acceso EFE, la Fiscalía solicita una sentencia de cadena perpetua y esa confiscación multimillonaria, "como fue acordado en la declaración de culpabilidad".

Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, y recibirá su sentencia el próximo 20 de julio.

"Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros males que propagó por México, Estados Unidos y el mundo", indica la carta, que lo describe como uno de los narcos "más prolíficos y poderosos".

Dibujo del juez Brian Cogan frente al narcotraficante mexicano Ismael "Mayo" Zambada durante el juicio realizado en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, el 18 de octubre de 2024. Foto: Jane Rosenberg/EFE

Las autoridades, por otra parte, expresaron desacuerdo con una reciente petición de El Mayo para no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.

La Fiscalía indicó que "no objeta a que el tribunal considere las condiciones médicas del acusado al decidir una recomendación" para su confinamiento, pero pide reconocer "los riesgos serios de seguridad que representa", y advierte de que las cárceles propuestas por su defensa "pueden no ser apropiadas".

Ismael Zambada fue el cofundador del Cartel de Sinaloa junto al "Chapo" Guzmán. Foto: Archivo El País

Agrega que El Mayo sigue teniendo contactos "leales", incluyendo uno de sus hijos que lidera una facción del Cartel de Sinaloa, al que no menciona por nombre, y señala que hay "riesgo sustancial" de que este pueda seguir dirigiendo el grupo desde la cárcel en el futuro.

En ese sentido, recuerda que es el Buró Federal de Prisiones el encargado de designar la cárcel en la que Zambada cumplirá condena y "hará su propia evaluación del acusado, incluidas sus condiciones de salud", para decidirla.

El otro cofundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, recibió una orden de decomiso de US$ 12.600 millones que reflejaba las ganancias del grupo bajo su liderazgo conjunto, y la nueva cifra refleja un monto adicional por el "reinado" de El Mayo, detalla la carta.

EFE