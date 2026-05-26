Declara ante la Fiscalía de México el gobernador de Sinaloa vinculado a El Chapo Guzmán por EE.UU.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República mexicana (FGR), con sede en Culiacán, capital del estado, ante las acusaciones formuladas en Estados Unidos que pesan en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, garantizó que respondió cabalmente a las preguntas que le formuló la Agente del Ministerio Público Federal.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó el exfuncionario, quien fue imputado el pasado 29 de abril en el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos pactos con “Los Chapitos”, facción del Cartel de Sinaloa.

Rocha Moya dejó el cargo temporalmente después de que la justicia estadounidense lo vinculara con el poderoso cartel fundado por Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo" fue atrapado por la policía el 8 de enero de 2016. Foto: AFP

Según Rocha Moya, atenderá cualquier citatorio porque, dijo, cree en el sistema judicial mexicano y tiene "confianza plena" en el Estado de derecho.

"Con la frente en alto, no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum) e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”, finalizó su mensaje.

Rocha, de 76 años, pertenece al partido de la presidenta y es un viejo aliado del líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

La declaración de Rubén Rocha Moya fue en secreto

La fiscalía general analiza la solicitud de arresto y extradición de Estados Unidos contra 10 políticos oficialistas. Sheinbaum ha pedido más pruebas para actuar contra Rocha, aunque aclaró que no protegerá a ningún político que tenga nexos con el crimen organizado. Esta es es la primera vez que políticos en funciones son buscados por la justicia estadounidense.

No está claro cómo declaró Rocha ante los fiscales. No fue visto en ningún momento en el acceso principal de la sede de la fiscalía en Culiacán.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Foto: EFE

El funcionario no aparece en público desde el 1 de mayo, cuando pidió licencia para dejar el cargo de manera provisional tras conocerse la acusación en su contra, que involucra a otros nueve políticos.

Otros dos funcionarios solicitados por Estados Unidos también por narcotráfico acudieron a declarar: el alcalde de Culiacán y el vicefiscal general del estado, que también pidieron licencia a sus cargos.

Dos de los 10 acusados dos ya negociaron su entrega a Estados Unidos.

Con información de AFP y El Universal (GDA)