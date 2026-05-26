Capturaron en México a Isai “N” Martínez Zepeda, sobrino del Chapo Guzmán requerido por EE.UU.

Fuerzas de seguridad mexicanas capturaron en un operativo en el estado fronterizo de Sonora a un sobrino del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, identificado como Isai "N" Martínez Zepeda. El detenido, un importante operador del cartel de Sinaloa, es requerido por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. La detención ocurre en un escenario de fuertes presiones de la Casa Blanca hacia el gobierno de México para frenar el flujo de drogas sintéticas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló mediante sus redes oficiales que el capturado es "sobrino de 'El Chapo'", el histórico líder criminal que cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense. Fuentes federales confirmaron que Martínez Zepeda ejercía como un coordinador clave para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Las autoridades norteamericanas sustentan el pedido de extradición en investigaciones que lo señalan como presunto responsable de coordinar "la venta de 10.000 píldoras de fentanilo en Estados Unidos", el letal opioide sintético que causa decenas de miles de muertes anuales en ese país. Los registros de la prensa local indican que el sospechoso ya había sido arrestado en junio de 2008 en posesión de armas de gran calibre, aunque los portavoces oficiales evitaron dar detalles sobre las circunstancias de su liberación posterior.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

Tensiones bilaterales por el cartel de Sinaloa

La captura se produce en un momento de alta sensibilidad geopolítica, mientras el gobierno mexicano negocia con sus socios norteamericanos la revisión del tratado de libre comercio T-MEC. El presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó las exigencias bilaterales mediante amenazas de sanciones en forma de aranceles si el país vecino no demuestra golpes contundentes contra el narcotráfico y las organizaciones terroristas, etiqueta con la cual la Casa Blanca catalogó formalmente a estas mafias.

La presión judicial de Washington golpeó sistemáticamente la estructura de la familia Guzmán, cuyas facciones sufren detenciones clave. Los hijos del antiguo capo, Ovidio y Joaquín, permanecen tras las rejas en cárceles estadounidenses, mientras que medios de prensa internacionales informan que otros dos herederos de la estructura criminal, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, sostienen conversaciones activas para negociar su entrega formal.

Policía mexicana en Sinaloa, durante un operativo para detener al hijo de "El Chapo" Guzmán. Foto: Juan Carlos Cruz/AFP.

La sangrienta interna tras la caída de los capos

La desarticulación del mando central provocó una feroz fragmentación de la delincuencia organizada en territorio mexicano. El quiebre definitivo ocurrió tras la detención del veterano líder Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024 en Texas, un arresto que sus allegados denunciaron como una traición orquestada por el propio hijo de Guzmán para entregar al socio de su padre.

Este incidente desató una violenta pugna interna entre las facciones denominadas "la mayiza" y "los chapitos". Los enfrentamientos armados derivados de esta rivalidad por el control territorial causaron más de 1.000 muertes en el estado de Sinaloa, una región severamente afectada por el incremento de los secuestros, las extorsiones y los robos a la población civil.

Con información de AFP