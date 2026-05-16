Detienen al exsecretario de Seguridad de Sinaloa: está señalado como una pieza clave para proteger al narco

Autoridades estadounidenses detuvieron en el estado de Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al Cartel de Sinaloa en el caso que implica al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el expediente penal hecho público ayer viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y trasladado a Nueva York, donde la fiscalía lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento. En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano de 66 años, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya.

Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cártel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: claudia_shein en Instagram.

Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador y un juez federal bloqueó por el momento su arresto y extradición a Estados Unidos la semana pasada. Esta es la primera vez que un político en funciones es acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense no cuenta con pruebas contundentes. “Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos”, dijo Sheinbaum la semana pasada.

El caso abrió un nuevo frente de fricciones entre México y Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en los últimos días que el país vecino está gobernado por los carteles y que si las autoridades locales no toman medidas, él lo hará.

Junto con Roya Moya y Mérida, están acusadas varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la capital de Sinaloa, Culiacán, quien se apartó temporalmente del cargo.

Sheinbaum habló ayer viernes por teléfono con Trump sobre asuntos de seguridad y comercio, informó la mandataria. “Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió Sheinbaum en un mensaje en la red social X.

Detalló que acordaron seguir mantener nuevas conversaciones vía telefónica y que en próxima fecha funcionarios estadounidenses visitarán México. EFE, AFP