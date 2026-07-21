Pensaron que se había accidentado y fueron a ayudarlo: tenía caza ilegal, iba sin libreta y estaba requerido

Un control de rutina de la Brigada Departamental de Seguridad Rural terminó en el arresto de un hombre de 30 años, que estaba requerido desde 2023 por delitos de violencia doméstica. El caso tuvo lugar el viernes 17 de julio en la intersección de By Pass y Alba Roballo, en Artigas.

Los policías estaban patrullando la zona cuando divisaron un automóvil Chevrolet Chevette despistado en la banquina. Cuando los agentes se acercaron para auxiliar al conductor, este afirmó que el vehículo se había quedado sin frenos, por lo que tuvo que hacer una maniobra de emergencia y ponerse a un costado.

Policía revisando el baúl de un auto en Artigas. Foto: Jefatura de Artigas.

El hombre llevaba dentro del vehículo tres ejemplares de carpinchos faenados y un ejemplar de ciervo Axis. Al ser interrogado al respecto, el conductor manifestó haberlos cazados en la zona de Paso de León; los policías comprobaron que no llevaba armas de fuego en el vehículo. Además, notaron que no tenía libreta de conducir.

Al ingresar los datos en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se encontraron con que el hombre se encontraba requerido por la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género, desde el año 2023. La Fiscalía dispuso que el conductor fijara domicilio y quedara emplazado sin fecha, la inspección de la vivienda del detenido y la verificación de la documentación del vehículo.

Enfrentamiento a tiros deja cuatro personas heridas en Canelones

Cuatro personas resultaron heridas en una balacera que tuvo lugar este lunes sobre las 16:30 horas en el kilómetro 29 de la ruta 74, cerca de Joaquín Suárez, en el departamento de Canelones.

Según informó Policía Caminera, en el lugar se produjo un enfrentamiento a tiros entre dos vehículos. Por el momento, se desconoce qué fue lo que ocasionó el ataque. Según consignó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, uno de los heridos se encuentra en estado grave, por lo que fue trasladado a Montevideo. Los tres restantes fueron llevados a una policlínica en la localidad canaria de Pando.

La balacera provocó el despiste de uno de los vehículos hacia el costado de la ruta e involucró a otra camioneta que circulaba en la zona y que también sufrió daños.