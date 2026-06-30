Argentinas que llevaban más de $ 1.500.000 en champagne fueron detenidas en Artigas por contrabando

Dos mujeres argentinas fueron detenidas este lunes en el departamento de Artigas mientras intentaban contrabandear un auto cargado con varios litros de champagne, informó la Dirección Nacional de Aduanas a través de un comunicado.

El operativo se activó a la altura de la ruta 30, mientras la Brigada Departamental de Seguridad Rural realizaba sus tareas habituales de prevención en la zona. En este contexto, los agentes detuvieron a una camioneta en la que viajaban dos mujeres argentinas, con destino a Buenos Aires.

Cajas de champagne Moet Chandon, tapadas con buzos de lana. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

Al momento de controlar la carga que llevaba el vehículos, los efectivos notaron que el transporte llevaba 50 cajas de champagne y solicitaron la documentación correspondiente. Las ocupantes carecían de justificativos legales que acreditaran la adquisición de la mercancía o su ingreso legal al país.

Ambas ocupantes del rodado fueron detenidas por una presunta comisión de una infracción aduanera y se las trasladó ante la Justicia para continuar con las actuaciones administrativas correspondientes. Tanto el vehículo como el cargamento fueron entregados al personal de Aduanas.

Cajas de champagne en camioneta incautada por Aduanas. Foto: Aduanas.

La mercadería fue tasada en $ 1.800.000, mientras que el valor del vehículo utilizado para el transporte se estimó en unos $ 2.200.000 (US$ 55.000 aprox.). En total, ambos elementos suman un valor comercial de 4.000.000 (US$ 99.500 aprox.).

Una de las mujeres que había sido detenida fue liberada, mientras que la otra fue formalizada por un delito de contrabando y se le dispusieron medidas cautelares por un plazo de 60 días.

Desde carne a papel higiénico: 16 detenidos por contrabando

El Ministerio del Interior informó el pasado jueves que, tras varios meses de trabajos de investigación e inteligencia, durante el día de ayer se llevó a cabo la llamada Operación "Banum". Un operativo a gran escala destinado a desarticular grupos organizados dedicados al contrabando desde la ciudad de Livramento, en Brasil, hacia el departamento de Tacuarembó.

Bienes incautados tras la Operación "Banum" Ministerio del Interior.

El operativo consistió de 39 allanamientos, tres de ellos en Rivera y el resto en Tacuarembó. Además, se solicitaron 23 órdenes de detención vinculadas a la investigación.

Tras los allanamientos, 16 personas (10 mujeres y seis hombres) fueron detenidas y cuatro emplazadas. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía semiespecializada de Rivera.