Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Tragedia en Soriano: un joven de 22 años falleció atrapado en un auto que cayó al arroyo Dacá

Viajaban en total cinco personas de entre 19 y 23 años. Cuatro de ellas pudieron salir antes de hundirse y están fuera de peligro, aunque sufrieron principio de hipotermia y politraumatismos.

El País
El País
07/10/2026, 14:39
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Efectivos policiales y de Prefectura trabajando para retirar un auto del arroyo Dacá, en Mercedes (Soriano), donde falleció un joven de 22 años.
Efectivos policiales y de Prefectura trabajando para retirar un auto del arroyo Dacá, en Mercedes (Soriano), donde falleció un joven de 22 años.
Foto: Prefectura Naval.

Un joven de 22 años falleció en la madrugada de este miércoles en el departamento de Soriano, luego de que el auto en el que viajaba cayera al arroyo Dacá, próximo a la capital Mercedes.

Según el reporte de la Jefatura de Policía del departamento, sobre las 01:15 horas el servicio 911 recibió el llamado que alertó sobre el siniestro. Los efectivos de la Seccional 1° fueron hasta la zona, en la Rambla Francisco M. Ubillos.

Cuatro asesinatos en menos de 24 horas en Montevideo: tres hombres y una mujer muertos en barrios distintos

En el auto, un Chevrolet Corsa gris, viajaban en total cinco personas. Tras caer al arroyo -por circunstancias que todavía la Policía busca esclarecer- cuatro de ellas pudieron salir del vehículo mientras se hundía, antes del arribo de los efectivos.

Chevrolet Corsa que cayó al arroyo Dacá cerca de Mercedes, en Soriano, donde falleció un joven de 22 años.
Chevrolet Corsa que cayó al arroyo Dacá cerca de Mercedes, en Soriano, donde falleció un joven de 22 años.
Imagen: Telemundo (Canal 12)

El conductor era un joven de 21 años, y además de la víctima, de 22, lo acompañaban otras tres personas de 19, 21 y 23. Fueron asistidos por una emergencia médica que concurrió a la escena, y según detalló Prefectura Naval a El País, se les diagnosticó principio de hipotermia y politraumatismos, aunque están fuera de peligro.

Mientras tanto, los efectivos policiales se sumergieron en el arroyo para intentar localizar al quinto ocupante del Corsa. Luego se sumó a la búsqueda personal de Prefectura Naval del Puerto de Mercedes y de la Dirección Nacional de Bomberos.

Arroyo Dacá cerca de Mercedes, en Soriano, donde falleció un joven de 22 años tras caer en un auto.
Arroyo Dacá cerca de Mercedes, en Soriano, donde falleció un joven de 22 años tras caer en un auto.
Imagen: Telemundo (Canal 12)

Finalmente, con maquinaria de la Intendencia de Soriano, se pudo retirar el auto del agua. Dentro encontraron sin vida al joven de 22 años de iniciales M.N.C.O., constatándose su fallecimiento. La médica forense dispuso el traslado del cuerpo a la morgue de la ciudad de Dolores.

La Fiscalía Letrada de Mercedes de 2° Turno ordenó varias actuaciones para la investigación del caso, que implicó las pericias correspondientes de Policía Científica, y la investigación policial está a cargo de la Seccional 1°.

Efectivos policiales y de Prefectura trabajando para retirar un auto del arroyo Dacá, en Mercedes (Soriano), donde falleció un joven de 22 años.
Efectivos policiales y de Prefectura trabajando para retirar un auto del arroyo Dacá, en Mercedes (Soriano), donde falleció un joven de 22 años.
Foto: Prefectura Naval
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
SorianoMercedesSiniestros de tránsitoAccidentes fatales
Te puede interesar