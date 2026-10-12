"Sabían dónde entrar": intrusos rompieron cajas fuertes y se llevaron cheques de una bodega en Canelones

La Policía se encuentra investigando un robo a una bodega ubicada en las cercanías de la localidad de Sauce, en el departamento de Canelones, donde un grupo de personas ingresaron al establecimiento y tras romper tres cajas fuertes, se llevaron dinero en efectivo y varios cheques.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado, efectivos de la seccional 6ta de Sauce concurrieron al lugar, ubicado en el kilómetro 30 de la ruta 6, tras un aviso telefónico.

Una vez allí, el denunciante del hecho manifestó a las autoridades que durante la noche, un grupo de personas ingresó al local y a una oficina del establecimiento, donde tras romper tres cajas fuertes, se llevaron una importante suma de dinero, así como cheques por una cantidad aún no constatada.

Según consta en el parte policial, la bodega cuenta con servicio de seguridad y cámaras de videovigilancia, dispositivos que fueron cubiertos con aerosol por parte de los intrusos.

Por ahora, las autoridades no pudieron confirmar cuánto fue el monto sustraído. Aún así, estiman que la cifra es elevada por la gran cantidad de cheques que fueron hurtados.

El testimonio del propietario

El titular de la bodega, Pablo Rosés, dijo en una rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4) que el robo tuvo lugar sobre las 00:30 horas. Según explicó, el hecho fue "muy raro" porque quienes realizaron el hurto "sabían muy bien dónde entrar" y en qué lugar estaban los sensores de movimiento, así como las cámaras de videovigilancia.

"La alarma no sonó, ese es un tema que no es menor, pese a que estaba activa, es gente que sabía muy bien lo que estaba haciendo, y sabían por dónde entrar", detalló Rosés.

Además, indicó que los intrusos ingresaron al recinto por una de las ventanas que tiene la oficina, y no usaron las escaleras ni "los lugares naturales". Por otro lado, acotó que por detrás de los galpones de la bodega "hay pisadas" y "se nota claramente", por dónde se fueron quienes realizaron el robo. Además, relató que los asaltantes portaban guantes y tenían sus rostros cubiertos.

Pablo Rosés, dueño del establecimiento. Foto: captura Teledía (Canal 4).

"Tenemos tres cajas fuertes, lo que más se llevaron fueron cheques de terceros", detalló. En ese sentido, subrayó que estos documentos tienen un número en su revés.

"Si alguien paga algo con cheque de terceros, si ven que tiene un número por el lado de atrás, no lo agarren porque son nuestros", exhortó Rosés.

Por otro lado, hizo referencia a que en 2024 hubo otro robo al establecimiento "con la misma metodología", y que en ese momento el hecho "no se aclaró".