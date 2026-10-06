Retiran en Canelones matrículas a conductores de Uber por operar de forma ilegal: multas alcanzan casi $70.000

Autoridades de Tránsito de la Intendencia de Canelones llevan realizando en los últimos días una serie de operativos para detener y confiscar las chapas de vehículos conducidos por personas que ofician como conductores de Uber, pese a que la aplicación aún no está habilitada en el departamento. Las multas por esta falta alcanzan las 35 unidades reajustables (UR), que se traducen en casi $70.000 con el valor del mes de agosto.

Según explicó a El País el director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Alejandro Alberro, desde principios de enero de este año, la Junta Departamental canaria aprobó mediante decreto el transporte de pasajeros en vehículos privados mediante el uso de plataformas electrónicas. En junio, se realizó un sorteo público de cupos para el Sistema de Transporte por Aplicación (STA), donde hubo más de 1.000 inscriptos interesados en trabajar en vehículos de aplicación.

En esa oportunidad el gobierno canario había decidido habilitar en primer término un total de 500 matrículas con una chapa identificatoria con las letras "APP". "Eso nos facilita el control para saber que ese vehículo está en regla y habilitado para trabajar con aplicaciones en Canelones", subrayó el jerarca departamental.

Matrícula habilitada para trabajar con aplicaciones de transporte en Canelones. Foto: Tránsito Canelones.

Según detalló Alberro, desde la intendencia canaria se contactaron tanto con la empresa Uber, así como con Cabify. "Cabify presentó documentación y se acreditó ante el gobierno departamental, por lo tanto, está registrada y autorizada para operar en el departamento", acotó Alberro. Con respecto a Uber, el director canario aseguró que se mantuvieron conversaciones con esa empresa, pero que "hoy Cabify es la única aplicación que está permitida".

"No obstante de eso, hay vehículos con matrícula común de Canelones y de Montevideo, así como taxis, que el domingo pasado los encontramos trabajando en el Aeropuerto Internacional de Carrasco con la aplicación Uber", sostuvo. Además, indicó que se constataron matrículas canarias que no cuentan con las letras identificatorias "APP".

Al constatar estas faltas, los inspectores de tránsito canarios comenzaron a retirar las chapas de los vehículos y se les aplicó una multa. "Su valor es de 35 UR, unos $70.000", detalló Alberro.

Operativo de tránsito en Canelones. Foto: El País.

Añadió que el pasado lunes por la mañana, algunos conductores ya concurrieron a levantar las matrículas que fueron retiradas. "Lo que transmitimos es que hay una reglamentación que habilita a las aplicaciones, por lo tanto, estas deben registrarse dentro del gobierno departamental para continuar realizado su tarea y aquellos conductores que no están habilitados, de constatarse la realización de estos viajes, son pasibles de sanción", subrayó. Además, indicó que la multa tiene que ser pagada al contado "porque no lleva financiación".

Requisitos de seguridad y la situación de las aplicaciones en Canelones

En cuando a los conductores, Alberro detalló que exigen a los conductores sus antecedentes judiciales, así como el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. "Entendemos que cuando alguien solicita en Canelones un vehículo de aplicación, y vienen con una chapa APP, están dadas las garantías y coberturas para el usuario", destacó.

Alberro sostuvo tener "contacto permanente" con representantes de Uber, pero detalló que hay "situaciones normativas que hay que cumplir". "Desde la Intendencia lo que estamos dando es cumplimiento a la normativa vigente", acotó.

Segun supo El País, desde Uber no estaban al tanto de esta medida aplicada por la comuna canaria.