Canelones y el MTOP proyectan obras de cinco millones de dólares en la Ruta 7 para renovar el paso por Tala

El pasado viernes 2 de octubre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó el proyecto para la construcción de un bypass en la Ruta 7. Esta obra permitirá mejoras en términos de seguridad vial y circulación de vehículos en el norte del departamento de Canelones.

El proyecto consta de la construcción de una rotonda al sur de Tala, sobre la Ruta 7, además de un nuevo trazado de unos tres kilómetros aproximadamente. Su construcción permitirá desviar el tránsito que actualmente atraviesa la ciudad.

Al mismo tiempo, se establecerá la adecuación de la actual rotonda ubicada en la intersección entre las rutas 7 y 12, al norte de Tala.

Entre las obras previstas se encuentra, además, la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Tala, adaptado a las dimensiones y capacidades de carga acordes a las condiciones actuales, y una ciclovía de manera paralela a la Ruta 7.

Esta serie de obras forman parte de un plan estratégico que abarca todo el trazado de las rutas 6 y 7, según lo planteado por la comuna canaria. Entre los datos aportados durante la presentación del proyecto, se estimó el pasaje de más de 450 camiones de carga por día dentro del centro de la ciudad, como uno de los principales argumentos para la construcción del bypass.

Mapa que muestra el proyecto del bypass de la Ruta 7 en Tala, departamento de Canelones. Foto: Captura/Youtube - Gobierno de Canelones.

Inversión de cinco millones de dólares y cronograma de trabajos

Según informó la Intendencia de Canelones en un comunicado en su sitio web, y complementa el MTOP, está previsto que las obras comiencen a mediados del 2027 y tengan un plazo de 18 meses, además de un costo aproximado de cinco millones de dólares. Las obras estarán a cargo de la empresa Colier.

Dentro de los costos también se incluyen obras complementarias alrededor de la Ruta 7 enfocadas en la iluminación, la seguridad vial, la aplicación de nueva señalización y la adecuación de drenajes.

La presentación del proyecto contó con la presencia de Francisco Legnani, intendente de Canelones, Claudia Peris, subsecretaria del MTOP, Federico Magnone, el director nacional de Vialidad, entre otras autoridades.

En ese contexto, Legnani destacó la necesidad de generar espacios para brindar información y establecer un diálogo con los vecinos para “evacuar dudas y consultas” alrededor del proyecto. Al mismo tiempo, la subsecretaria Peris destacó la coordinación de los distintos niveles del gobierno, con el objetivo de llevar adelante la obra.