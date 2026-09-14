Las apps de transporte en Canelones están creciendo y ven potencial tras la nueva regulación

Las aplicaciones de viajes como Uber y Cabify comenzaron a brindar sus servicios de manera formal en Canelones, luego de ser habilitadas por la Intendencia tras la implementación de un sistema que reglamenta la operativa. Desde el sector de las plataformas observan potencial para crecer a partir del nuevo escenario

—de hecho, Cabify registra un incremento de los viajes del 20% mensual— y de la eliminación de algunas ineficiencias que enfrenta el transporte en el departamento.

Las autoridades definieron la apertura de 500 cupos para conductores particulares de plataformas, a los que se suman otros cupos para 54 remises y 216 taxis, es decir, un universo inicial de unos 770 choferes, informó la intendencia a El País.

En mayo, la comuna realizó un llamado a inscripciones para quienes quisieran trabajar en este servicio y luego realizó la asignación mediante sorteo. El grueso de los aspirantes presentó la documentación solicitada durante agosto, por lo que este mes estará destinado a analizar la información presentada y seguir avanzando en la entrega de matrículas, explicó el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Alejandro Alberro.

Tanto la comuna como el sector de plataformas coinciden en que el sistema está funcionando de manera satisfactoria.

"Hoy se viene implementando la regulación de forma bastante ordenada. La intendencia nos va remitiendo la base de autos particulares 'app' que se van empadronando y nosotros, en base a los que ya estaban registrados en la aplicación, les vamos haciendo las modificaciones correspondientes de la documentación. También tenemos un ida y vuelta con la intendencia que nos permite ir armando tanto la base de autos habilitados como la de los choferes", destacó Gerardo Barindelli, jefe del departamento de Country Performance, de Cabify Uruguay.

El ejecutivo, además, resaltó que Canelones, "a diferencia de lo que sucede en Montevideo", le compartió a la empresa la base de permisos de taxis dispuestos a trabajar dentro de la aplicación, lo que facilita el contralor de las matrículas habilitadas para taxis.

Matrícula "App"

La reglamentación incorpora un nuevo tipo de matrícula para los vehículos particulares que realizan viajes para las plataformas. Esa disposición está implicando que muchos autos —registrados en otros departamentos, sobre todo en Montevideo— deban ser reempadronados en Canelones. Hasta el momento, Cabify ha sido notificada de unos 120 o 130 vehículos que han cambiado de chapa, informó la empresa.

Por su parte, Alberro dijo que hay "satisfacción" en los conductores porque "están regularizando su situación laboral". En ese sentido, el jerarca señaló la importancia de la nueva regulación para brindar garantías a los usuarios.

"Hoy, los vehículos que no están habilitados por el gobierno departamental, que sabemos que hay algunos que están circulando todavía, no tienen seguro de pasajero, entonces para nosotros es un riesgo. Lo que marca el decreto es el seguro con pasajero. Y esa es la primera tranquilidad que tenemos. Hemos consolidado una seguridad para el ciudadano en el sentido de que hoy que el usuario que solicite un vehículo de app reglamentado en Canelones puede viajar seguro de que tiene cobertura ante cualquier caso de siniestro", enfatizó.

A los conductores que presten servicio de transporte por plataforma sin contar con la chapa correspondiente, se les retira la matrícula y reciben una multa de $ 73.000 al contado. "Nosotros ese control de fiscalización lo venimos realizando; se hicieron videos virales sobre todo (de controles) en el Aeropuerto", comentó Alberro.

El director agregó que a los vehículos con matrícula app que reempadronan, rematriculan o empadronan se les exonerará el costo de la chapa, tras un acuerdo a nivel de la comuna.

Potencial

Cabify registra un crecimiento de 20% mensual en la cantidad de viajes en Canelones, señaló Barindelli. "Pero el desafío que se plantea es a nivel operativo, de ir resolviendo las ineficiencias que tiene el transporte", señaló.

Con ello se refirió a las particularidades del departamento, como contar con zonas densamente pobladas pero alejadas entre sí. Esas distancias influyen en el precio que paga el pasajero y en lo que cobra el chofer por trayecto, explicó.

Viaje en auto de Uber en Montevideo, aplicacion de Uber Technologies Inc. en telefono celular Smartphone, empresa estadounidense que proporciona a sus clientes a nivel internacional vehiculos de transporte con conductor, ND 20211007, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El ejecutivo observa un "potencial muy grande" en Canelones, porque el sistema de transporte tiene margen de mejora para dar más soluciones de movilidad en un departamento que ha experimentado una importante expansión demográfica.

Desde la Intendencia indicaron que se está desarrollando la etapa de revisión de la documentación de los choferes y la entrega de chapas, mientras también se comienza a llamar a quienes quedaron en lista de espera para cubrir los cupos definidos.

"Cumplido esto, con las 500 chapas 'app' en la calle, el compromiso del intendente (Francisco Legnani) es a los tres meses hacer una revisión de cómo está funcionando (el sistema), la espera de los usuarios, los viajes que realizan los permisarios y, en conjunto con las apps y los permisarios, dialogar y ver si amerita un aumento de matrículas o si estamos bien", concluyó Alberro.