"Autónomo, eléctrico, compartido y multimodal": cómo será el futuro de Uber, según uno de sus principales ejecutivos

Andrew Macdonald lidera una red que mueve millones de usuarios a diario, pero que ahora recalibra su brújula. El ejecutivo canadiense es la figura detrás de la metamorfosis operativa de Uber, una compañía que ya no se piensa a sí misma como una app para conectar pasajeros y conductores, sino como un engranaje multiservicio integrado a la vida cotidiana de las ciudades.

Licenciado en Comercio en Ivey Business School de Western University, Macdonald se unió a Uber en 2012. Hoy, como presidente y director de Operaciones, dirige todas las iniciativas comerciales en movilidad y entregas, así como los esfuerzos multiplataforma como publicidad, soporte al usuario y la estrategia de vehículos autónomos de la empresa.

En diálogo con La Nación y desde sus oficinas en el World Trade Center, en la zona de Wall Street en Nueva York, Macdonald analiza la visión a largo plazo de la compañía, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y el camino hacia un futuro autónomo y multimodal.

-¿Cuál es la visión de largo plazo de la compañía? ¿Cómo imagina a Uber dentro de 10 años?

-Queremos ser la forma en que las personas se mueven por su ciudad, consiguen lo que necesitan allí, acceden al comercio y a todos los medios de transporte. Eso incluye los viajes. Tenemos más de 100 millones de usuarios que toman un viaje desde o hacia un aeropuerto. Cada año se realizan más de 1.500 millones de viajes fuera de las ciudades de origen de los usuarios. Y, sorprendentemente, la gente quiere más opciones dentro de Uber. No solo desarrollamos un gran negocio de supermercados a partir del crecimiento del delivery, sino que cada vez avanzamos más en retail. Si alguien quiere algo de una tienda, un patio de comidas o cualquier otro lugar y recibirlo en su casa en 20 minutos, deberíamos poder entregárselo. A su vez, nos estamos convirtiendo en una empresa centrada en la membresía, particularmente con Uber One.

-¿Cómo está impactando la IA en Uber?

-La IA cambió cómo trabajamos. En ingeniería, es asombrosa su contribución: un porcentaje creciente del código es creado e implementado con asistencia de IA, no solo para tareas de control de calidad o identificación de errores, sino también para corregirlos mediante código generado por IA. La velocidad con la que podemos desarrollar productos es extraordinaria. También está impulsando la innovación en análisis de datos, paneles de control y materiales de comunicación.

-¿Y de cara al cliente?

-Comenzamos a implementar funciones orientadas al consumidor. Por ejemplo, en Uber Eats, una persona puede generar una lista de compras a partir de un mensaje de voz o una fotografía. También utilizamos la IA cada vez más en atención al cliente. En el futuro, el primer punto de contacto para obtener asistencia, ya sea por voz o por escrito, será la IA. Y lo importante es que será una experiencia mejor que la actual: más rápida, con más contexto y más capacidad para entender lo que el usuario necesita. Por supuesto, seguiremos recurriendo a personas cuando sea necesario. La IA está presente en todos los aspectos de nuestro negocio.

Andrew Macdonald, director de Operaciones de Uber.

-¿Cómo cree que los vehículos autónomos cambiarán el modelo de negocio de Uber?

-Con el tiempo, la autonomía hará que el transporte sea mucho más seguro y accesible; a la vez que reducirá los costos. También habrá desafíos. Tendremos que gestionar una importante transición laboral, que debe gestionarse con sensibilidad, trabajando junto a sindicatos y gobiernos. Pero creo que el futuro de nuestra plataforma es autónomo, eléctrico, compartido y multimodal. Estamos invirtiendo para liderar ese futuro. Colaboramos con fabricantes de automóviles y con empresas de software e IA que desarrollan tecnologías de autonomía y los modelos que impulsarán estos vehículos. En definitiva, creo que será algo muy positivo para el mundo y para nuestro negocio.

-¿Qué otras tendencias prevé para los próximos años en materia de movilidad?

-Otra gran tendencia será la consolidación de la movilidad como servicio. Quienes utilizan Uber con frecuencia ya es solo por UberX o viajes tradicionales, sino que utilizan varios productos dentro del ecosistema Uber. Ya sea para trasladarse, alquilar bicicletas o monopatines, compartir viajes para reducir costos y emisiones o comprar boletos de transporte público en mercados como Reino Unido y España. Cada vez más, las personas verán a Uber como una solución integral para todas sus necesidades de movilidad, entregas y viajes.

Laura Ponasso

La Nación / GDA