Obras de saneamiento en Atlántida: OSE y Canelones invertirán US$ 50 millones a partir de 2027

La empresa Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la Intendencia de Canelones presentaron ante la comunidad los detalles del plan de saneamiento para el balneario de Atlántida, cuyas obras comenzarán en 2027 tras la finalización de la temporada estival.

La intervención implicará una inversión total de US$ 50 millones, incluyendo los trabajos de infraestructura vial en las calles del municipio.

Según lo explicado por la Intendencia de Canelones en un comunicado, el proyecto será financiado por la comuna canaria con recursos del fideicomiso aprobado por la Junta Departamental en noviembre de 2025.

El anuncio oficial se concretó durante un encuentro realizado el miércoles 24 de setiembre de 2026 en el Municipio de Atlántida, con la participación de autoridades del organismo estatal y del gobierno departamental.

Francisco Legnani durante la presentación del plan de saneamiento para Atlántida. Foto: Intendencia de Canelones.

En qué se basará el proyecto en conjunto de OSE y la Intendencia de Canelones

La fase inicial del proyecto abarca unas 80 hectáreas dentro del casco histórico de Atlántida, donde operan unas 700 conexiones que pasarán a ser más de 1.000. La obra permitirá sustituir la infraestructura antigua que presenta roturas y obstrucciones por una red moderna con tuberías de 200 milímetros de diámetro colocadas a mayor profundidad.

A su vez, los trabajos comprenderán la renovación de las cañerías de agua potable y las conexiones domiciliarias de ambos servicios en la zona delimitada.

La red existente, que actualmente alcanza los 8,5 kilómetros, duplicará su extensión mediante la instalación de cañerías por ambos lados en las avenidas de mayor ancho.

En lo que respecta con la planta de tratamiento de aguas residuales, el comunicado indica que se instalará en un predio ubicado al norte de la ruta Interbalnearia, dentro de un terreno aportado por la administración canaria.

Esta ampliación operativa permitirá que la infraestructura reciba efluentes transportados por barométricas y se adapte para recibir futuras conexiones de sectores vecinos, como el nuevo Hospital de la Costa.

Para la construcción de este centro hospitalario, que demandará US$ 36 millones a partir de principios de 2027, el presidente de la OSE, Pablo Ferreri, confirmó que se coordinará una solución transitoria de saneamiento mientras culminan los 30 a 36 meses previstos para las obras del sistema general.