El 57% de uruguayos han acompañado a alguien con ideas suicidas; de 18 a 34 años es el 82%, según Opción

El 57% de los uruguayos a lo largo de su vida han tenido que acompañar o contener a una persona con ideas suicidas, una cifra que sube a 82% en jóvenes de entre 18 y 34 años, según datos de una encuesta de Opción Consultores a los que accedió El País.

De acuerdo a sexo, región y edad, el 61% de las mujeres y el 52% de los hombres consultados respondieron afirmativamente. En Montevideo fue levemente superior al interior del país, con 61% frente a 54%. En comparación al primer tramo etario, los otros dos restantes se ubican en: 44% de 35 a 59 años y 48% de 60 o más.

El estudio de Opción también indica que el 48% de la población se ha sentido afectada por el suicidio de una persona cercana, principalmente mujeres (52%) y los mayores de 60 años (51%). En hombres, las respuestas afirmativas fueron el 43%.

Por otro lado, el 96% de los encuestados afirmó que la salud mental “es un problema bastante o muy importante” en el país. La mayor diferencia en las distintas categorías se da entre hombres y mujeres, en la cual quienes respondieron afirmativamente fueron el 78% y el 90%, respectivamente. La segunda gran distinción es según la edad: 91% en la franja de 18 a 34 años y 80% en 60 años o más; en la de 35 a 59 años, fue de 82%.

Con respecto al acceso a atención profesional por salud mental, el 52% lo considera “posible”, frente a un 27% que lo considera “poco posible” y un 15% “imposible”. Asimismo, solo el 16% la califica como “buena o muy buena” y para un 35% es “regular”. Mientras tanto, el 21% la describió como “mala” y el 18% como “muy mala”. Si bien no hay mayores diferencias entre las distintas categorías, quienes realizan la evaluación más crítica fueron las personas de Montevideo y las mujeres.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) registró 668 suicidios consumados durante 2025, lo que representa una tasa de mortalidad de 19,16 casos cada 100.000 habitantes, por debajo que en 2024 (21,35). La cantidad de uruguayos (79% hombres y 21% mujeres) que se quitaron la vida el año pasado estuvo por debajo de lo reportado en 2024 (764) y es el número absoluto más bajo desde 2015 (643).

La tasa de mortalidad por suicidio en hombres en 2025 fue de 31,2 cada 100.000 habitantes, mientras que en mujeres es de 7,9. En ambos casos, son indicadores que están por debajo de años anteriores, con niveles similares a una década atrás. No obstante, Uruguay sigue concentrando una de las tasas de suicidio más altas de la región y el mundo.

Además, hubo en 2025 se reportaron 6.140 intentos de suicidio, una cifra por encima de los 5.704 registrados en 2024; 4.426 fueron por parte de mujeres. Este incremento fue inferior al reportado entre 2023 a 2024 (910). Su notificación al MSP es obligatoria para todos los prestadores desde 2012.

El informe completo de Opción será presentado el 1° de octubre en el Palacio Legislativo, en base a una investigación impulsada por la Fundación Di Mauro Davrieux sobre salud mental y bienestar.