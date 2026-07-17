Suicidio en Uruguay: 668 personas se quitaron la vida en 2025 y hubo 436 intentos más que en 2024

Los suicidios en Uruguay bajaron levemente el año pasado respecto a 2024, mientras que los intentos de autoeliminación (IAE) subieron respecto al mismo período, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), a los que accedió El País. La cartera los difundirá en esta jornada en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio.

El MSP registró 668 suicidios consumados durante 2025, lo que representa una tasa de mortalidad de 19,16 casos cada 100.000 habitantes, por debajo que en 2024 (21,35). La cantidad de uruguayos (79% hombres y 21% mujeres) que se quitaron la vida el año pasado estuvo por debajo de lo reportado en 2024 (764), y es el número absoluto más bajo desde 2015 (643).

La tasa de mortalidad por suicidio en hombres en 2025 fue de 31,2 cada 100.000 habitantes, mientras que en mujeres es de 7,9 cada 100.000 habitantes. En ambos casos, son indicadores que están por debajo que años anteriores, con niveles similares a una década atrás. No obstante, Uruguay sigue concentrando una de las tasas de suicidio más altas de la región y el mundo.

Las franjas etarias que concentran más suicidios entre uruguayos son las personas de 80 años o más y de 30 a 34 años, con una tasa que ronda los 30 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente, por encima de la media nacional (19,16). No se divulgaron cifras absolutas de suicidios en las diferentes franjas etarias, como en años anteriores, sino la tasa de mortalidad citada.

Intentos de autoeliminación

Por otro lado, el MSP informó que en 2025 se reportaron 6.140 IAE, una cifra por encima de los 5.704 intentos de suicidio registrados en 2024. El incremento de 436 IAE entre 2024 y 2025 fue inferior al incremento reportado entre 2023 a 2024 (910). Su notificación al MSP es obligatoria para todos los prestadores desde 2012.

En tanto, la presentación de Salud Pública, que incluyó varias gráficas con diferentes indicadores, agregó que cayó la tasa de IAE cada 100.000 habitantes, pasando de 159,42 en 2024 a 147,56 el año pasado (205,02 en mujeres y 86,40 en hombres).

A diferencia de lo que ocurre con los suicidios consumados, las mujeres concentraron los intentos de suicidio (72%) frente a los hombres (18%), en la misma línea, y en similar proporción, que lo reportado en estadísticas nacionales de años anteriores.

En 2025 hubo 4.426 intentos de suicidios por parte de mujeres y 1.714 de hombres. Mientras que de un total de 5.144 personas que atravesaron un IAE también el año pasado, 3.685 fueron mujeres y 1.459 hombres.

Quienes más buscan quitarse la vida en Uruguay son los adolescentes y adultos jóvenes, de ambos sexos. Las adolescentes de entre 15 a 19 años registran la tasa más alta de IAE (562,92 cada 100.000 habitantes), cerca de las jóvenes de 20 a 24 (459,33) y de 25 a 29 (351,21), con una evolución a la baja en las franjas etarias más adultas.

Mientras que en los hombres la tasa de IAE más alta es en los jóvenes de 20 a 24 años (211,95), seguido de los adultos de 25 a 29 años (186,73) y los adolescentes de 15 a 19 años (166,52), con un descenso también en las edades más avanzadas.