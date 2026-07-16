Meningococo: MSP vacuna como "excepción" a niños y docentes de escuela y jardín vinculados a niña fallecida

Tras la muerte de una niña de 11 años por meningococo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió este jueves vacunar de forma “excepcional” a todos los niños de la escuela 102, a la que concurría la fallecida, así como del jardín de infantes 374, contiguo, confirmó a El País el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

La medida fue comunicada este jueves de mañana a las familias de los centros educativos por parte de representantes del MSP y también por Caggiani, que se hizo presente en el lugar. El titular de ANEP dijo a El País que ahora comienza la distribución de pedidos de autorizaciones a los padres para que sus hijos obtengan la dosis contra el meningococo, y luego se coordinará el día de la inmunización.

La vacunación contra el meningococo también se extenderá al personal —docentes y no docentes— de los centros educativos involucrados (la escuela es la 102 en el horario de la mañana, al que iba la niña, y en la tarde es la 195), acotaron fuentes de ANEP a El País.

Las familias de la institución ubicada en Carreras Nacional 3763, del barrio Ituzaingó (Montevideo), presentaron en las últimas horas cuestionamientos porque el centro permaneció abierto tras el fallecimiento, pero también generó preocupación porque se trata del segundo caso de meningococo que se registra en el año en el mismo centro educativo.

La niña no estaba vacunada. Por su edad (11) está habilitada a recibir gratis la dosis de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y de la enfermedad para evitar una mayor circulación, disponible en cualquier puesto de vacunación. El serogrupo C es el prevalente, de acuerdo al monitoreo del MSP.

A su vez, esta es la sexta muerte por meningococo en lo que va del año, una cifra que es el doble de la registrada en 2025. Mientras que la incidencia de casos (21), se ubica por encima con respecto a la misma altura del año pasado (14), y cerca de lo reportado en 2024 (24).

Frente al “aumento inusual” de casos, el MSP resolvió ampliar el acceso gratuito de las dosis de MenFive a todos los adolescentes nacidos a partir del 1° de enero de 2014 que tengan entre 11 y 12 años cumplidos, y no hayan recibido antes esta vacunación.

También se acordó la compra de 300.000 dosis contra el meningococo, por US$ 1,3 millones, que llegarían las primeras vacunas a partir del mes que viene.

Tras una recomendación de la Comisión Nacional de Vacunas (CNAV), y a poco de la muerte de un niño de dos años, el MSP resolvió hace un año brindar el acceso gratuito a las dosis de Bexsero, que cubren contra el serogrupo B de meningococo, para los bebés de dos, cuatro y 15 meses. También incluyó las vacunas MenFive para los niños de un año y 11 años, que ahora se amplió a 12 años.

La oferta gratuita de estas dosis generó un debate que sigue vigente. Si bien desde el MSP se pone foco en los adolescentes porque suelen ser reservorios y portadores de la enfermedad, hay posturas como la del pediatra e infectólogo Álvaro Galiana, que insiste que se debe ampliar el acceso sin costo no solo a los grupos ya definidos, si no a todos los menores de edad.

La inclusión de las vacunas contra meningococo para ciertos grupos etarios ha significado para el Estado una inversión de US$ 10 millones para la campaña de este año, la misma cifra que se invierte para todo el resto de las vacunas, se ha destacado desde el MSP.

Frente al aumento de casos y fallecidos por la enfermedad provocada por la bacteria Neisseria meningitidis, varios padres deciden comprar dosis de Bexsero y/o Menactra (versión paga equivalente de MenFive) para brindar mayor protección a sus hijos, lo que implica un desembolso de miles de pesos.

Tomando en cuenta las tres mutualistas con más usuarios, en Médica Uruguaya, cada dosis de Bexsero es $ 4.661 y de Menactra $ 3.299, por lo que cobertura de un niño de cuatro años, por ejemplo, asciende a $ 12.621. En la Asociación Española, cada dosis de Bexsero cuesta $ 4.195 y cada Menactra $ 4.205, y la cobertura del mismo caso suma $ 12.595. En el Casmu, cada dosis de Bexsero cuesta $ 6.293 y de Menactra $ 5.403, donde la misma cobertura suma $ 17.989.